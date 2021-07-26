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Стильно падает. Фанаты Динамо опубликовали ВИДЕО, как со здания срывается баннер Шахтера

Премьер-лига
(4 голосов)

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Стильно падает. Фанаты Динамо опубликовали ВИДЕО, как со здания срывается баннер Шахтера

Новина українською

Один из пабликов фанатов киевского "Динамо" в соцсетях опубликовал видео, как в Киеве сорвался один из баннеров "Шахтера", размещенный на фасаде реконструируемого здания.

Огромное фото Матвиенко и Степаненко с подписью "Играй стильно" по неизвестным причинам рвется и летит вниз.

Напомним, что фанаты "Динамо" крайне ревниво относятся к рекламным мероприятиям "Шахтера" в столице, куда донецкий клуб переехал из-за войны на Донбассе. Правда, перед этим горняки также не смогли закрепиться во Львове и Харькове.

Перед началом нового сезона "Шахтер" эффектно представил свою новую форму в Украинском доме. В ответ фанаты "Динамо" повредили другие баннеры донецкого клуба, развешанные по городу.

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В статье: Фанаты ультрас Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (12)
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Hanter44 (Baburka)
26.07.2021 в 13:21
"Напомним, что фанаты "Динамо" крайне ревниво относятся к рекламным мероприятиям "Шахтера""----А еще более ревниво е этому относится редакция!
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+1
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
26.07.2021 в 13:16
«Липень знаменувався активною роботою демонтажних бригад Спеціалізованого підприємства «Міський благоустрій». Майже 150 незаконних елементів благоустрою прибрали демонтажники за липень місяць. Місто стало чистішим на 150 елементів благоустрою, які розміщувались без дозволу.» ;)
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+1
-1
Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 13:12
Красавцы!Шахтер пусть в Донецке живут
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+4
-2
Pianist (Киев)
26.07.2021 в 12:54
Все правильно. Стоп оранжевой чуме.
Ответить
+9
-3
grassion (Харьков)
26.07.2021 в 12:43
Та не удивительно. Боятся конкуренции за болельщиков- и этим показывают свою слабость((
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+4
-9
royalstas (Вінниця)
26.07.2021 в 12:58
Ахахаххахахаха я представляю якби Дніпро переїхало в Харків. Ви б напевно сиділи б і раділи за дніпрян))) Не сміши.
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+6
-2
grassion (Харьков)
26.07.2021 в 13:03
Ну "якбы"- "та то таке"))) А по факту, когда Шахта играла у нас- Все относились с пониманием (что это не от хорошей ситуации на Донбассе). А у Вас: "Киев - це МЫ" (забыли дописать ТОЛЬКО)
+2
-6
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
26.07.2021 в 13:20
"Київ – це ми". Динамо анонсировало презентацию новой формы на следующий сезон.
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+1
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
26.07.2021 в 12:41
Чувствуете себя как дома, НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ВЫ В ГОСТЯХ !!!Но кротячий сброд стал забывать об этом. Нужно переодически напоминать!
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+8
-4
Hanter44 (Baburka)
26.07.2021 в 13:21
ЛГБТ?
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0
-1
Димитър из Софии (София)
26.07.2021 в 12:37
вкрай ревниво? UA футбол не журналисты, а продажные писаки. Можете считать, что я ревностно отношусь к нормальным журналистам.
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+2
-2
ZNAK_VOPROSA
26.07.2021 в 12:22
Все, дать медаль и повесить на доску почета
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+3
-8


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