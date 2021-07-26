Стильно падает. Фанаты Динамо опубликовали ВИДЕО, как со здания срывается баннер Шахтера

Один из пабликов фанатов киевского "Динамо" в соцсетях опубликовал видео, как в Киеве сорвался один из баннеров "Шахтера", размещенный на фасаде реконструируемого здания.

Огромное фото Матвиенко и Степаненко с подписью "Играй стильно" по неизвестным причинам рвется и летит вниз.

Напомним, что фанаты "Динамо" крайне ревниво относятся к рекламным мероприятиям "Шахтера" в столице, куда донецкий клуб переехал из-за войны на Донбассе. Правда, перед этим горняки также не смогли закрепиться во Львове и Харькове.

Перед началом нового сезона "Шахтер" эффектно представил свою новую форму в Украинском доме. В ответ фанаты "Динамо" повредили другие баннеры донецкого клуба, развешанные по городу.