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Стильно падает. Фанаты Динамо опубликовали ВИДЕО, как со здания срывается баннер Шахтера
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Один из пабликов фанатов киевского "Динамо" в соцсетях опубликовал видео, как в Киеве сорвался один из баннеров "Шахтера", размещенный на фасаде реконструируемого здания.
Огромное фото Матвиенко и Степаненко с подписью "Играй стильно" по неизвестным причинам рвется и летит вниз.
Напомним, что фанаты "Динамо" крайне ревниво относятся к рекламным мероприятиям "Шахтера" в столице, куда донецкий клуб переехал из-за войны на Донбассе. Правда, перед этим горняки также не смогли закрепиться во Львове и Харькове.
Перед началом нового сезона "Шахтер" эффектно представил свою новую форму в Украинском доме. В ответ фанаты "Динамо" повредили другие баннеры донецкого клуба, развешанные по городу.
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