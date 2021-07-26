Герой футбольного дня. Владислав Калитвинцев

В течение последних нескольких сезонов "Десне" хватало самобытности. Команда выросла с дебютанта УПЛ до претендента на бронзовые награды, но в летнее межсезонье 2021 оказалась в затруднительном положении. Говорили даже, что черниговцы могут не получить аттестат для участия в новом сезоне.

До краха не дошло, но кадровые потери натолкнули на мысль, что самобытную команду мы потеряли. Из "Десны" ушло несколько ведущих игроков, защита вообще осталась с пробоинами. Но при этом как-то забыли, что в распоряжении Александра Рябоконя осталась одна из самых сильных атак лиги. Сочетание Калитвинцева, Тотовицкого, Гуцуляка, Будкивского – это грозная сила для украинских широт.

Эту силу почувствовал на себе новичок УПЛ "Черноморец". "Десна" уничтожила одесситов благодаря дублю Калитвинцева, еще один гол добавил Тарас Завийский.

По итогам прошлого чемпионата два игрока "Десны" оказались в топ-10 лучших бомбардиров. Но Калитвинцева среди них не было. Владислав забил лишь один гол, хотя проявил себя в плане подыгрывания партнерам – пять ассистов за чемпионат. Вчера он не отдавал голевых пасов, но забил дважды. Достойная заявка на то, чтобы стать одним из лучших снайперов чемпионата.

"Десна" в целом сыграла мощно в атаке. Четырнадцать ударов по воротам, из которых девять в створ. Голкипер "Черноморца" выполнил шесть сейвов, чего достаточно, чтобы попасть в ряд символических сборных по итогам первого тура. Но трижды пропустил, что не оставляет возможностей для поощрения.

При этом остаются вопросы к защите: шесть пропущенных ударов по своим воротам, три сейва от голкипера Литовки. "Черноморец" наиграл на свой забитый мяч и не это может не настораживать в контексте предстоящих поединков с участием "Десны". Ведь вряд ли удастся пройти сезон по бразильскому принципу "вы забьете, сколько сможете, а мы – сколько захотим". Черниговцам нужен баланс. Пока же имеем явный крен в сторону атаки.

Однако это значительно лучше, чем ожидалось до начала сезона. У этой "Десны" все еще есть стержень, и обеспечивают его именно такие игроки, как Калитвинцев.