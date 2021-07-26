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Суркіс розповів про долю Костевича і Кадірі в Динамо
Приховані резерви київського клубу
dynamomania.com
Президент "Динамо" Ігор Суркіс в коментарі журналістам програми ТаТоТаке розповів про майбутнє в київському клубі трьох футболістів - Володимира Костевича, Мохамеда Кадірі та Владислава Кулача.
"Шукаємо клуби для цих футболістів, оскільки зараз на них не розраховуємо. Костевич приходить до тями після важкої травми, ну і Кадірі потрібно десь грати, щоб його можна було віддати в оренду або продати. Що стосується Кулача, то його долю вирішить Містер після повернення зі зборів".
Нагадаємо, Кадірі в минулому сезоні виступав в оренді в тульському "Арсеналі", але повернувся до Києва взимку раніше запланованого терміну. Костевич перейшов в "Динамо" в жовтні минулого року, з тих пір не зіграв за киян жодного матчу. Владислав Кулач, ставши найкращим бомбардиром минулого чемпіонату в складі "Ворскли", проходить перегляд в "Динамо". У контрольних матчах він відзначився двома забитими голами.
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