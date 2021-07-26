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Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух

Премьер-лига
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Крутая подборка фото с игры от Марии Шайк

Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух

Фото: UA-Футбол / Автор - Мария Шайк

UA-Футбол
Новина українською

В Харьков возвращается УПЛ, но теперь не матчами на ОСК "Шахтёра" или "Мариуполя". Впервые за долгое время в элите украинского футбола будет харьковская команда. "Металлист 1925" вчера провёл свой дебютный поединок на этом уровне, одержав победу над новичком прошлого сезона, "Рухом". В игре было всё: и интрига за результат до последних минут, и отчасти даже сенсация из-за победы новичка, и даже драма с неприятным финалом, ведь Виталий Пономарь покинул поле после травмы и выбыл на несколько месяцев.

Вспоминаем вчерашнюю битву УПЛ благодаря фото нашего фотографа Марии Шайк.

Фотогалерея

Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 1Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 2Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 3Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 4Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 5Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 6Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 7Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 8Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 9Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 10Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 11Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 12Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 13Победный дебют М1925. 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ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 27Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 28Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 29Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 30Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 31Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 32Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 33Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 34Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 35Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 36Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 37Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 38Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 39Победный дебют М1925. 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ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 66Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 67Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 68Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 69Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 70Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 71Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 72Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 73Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 74Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 75Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 76Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 77Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух - фото 78Победный дебют М1925. 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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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