Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух

В Харьков возвращается УПЛ, но теперь не матчами на ОСК "Шахтёра" или "Мариуполя". Впервые за долгое время в элите украинского футбола будет харьковская команда. "Металлист 1925" вчера провёл свой дебютный поединок на этом уровне, одержав победу над новичком прошлого сезона, "Рухом" . В игре было всё: и интрига за результат до последних минут, и отчасти даже сенсация из-за победы новичка, и даже драма с неприятным финалом, ведь Виталий Пономарь покинул поле после травмы и выбыл на несколько месяцев.

Вспоминаем вчерашнюю битву УПЛ благодаря фото нашего фотографа Марии Шайк.

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