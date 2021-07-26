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Победный дебют М1925. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Рух
Крутая подборка фото с игры от Марии Шайк
Фото: UA-Футбол / Автор - Мария Шайк
В Харьков возвращается УПЛ, но теперь не матчами на ОСК "Шахтёра" или "Мариуполя". Впервые за долгое время в элите украинского футбола будет харьковская команда. "Металлист 1925" вчера провёл свой дебютный поединок на этом уровне,
Вспоминаем вчерашнюю битву УПЛ благодаря фото нашего фотографа Марии Шайк.
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