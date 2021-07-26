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Динамо скучно в УПЛ, тень Каштру над Шахтером, головная боль Скрипника | ТаТоТаке №243

Премьер-лига
(1 голосов)

Свежий выпуск после шести матчей первого тура УПЛ

Динамо скучно в УПЛ, тень Каштру над Шахтером, головная боль Скрипника | ТаТоТаке №243

Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков анализируют старт УПЛ. Как выглядит новый Шахтер где Дзерби? Кто виноват в поражении Зари? Почему харьковчане дебютировали с победы? Почему Львов вышел на поле?

Кроме того в выпуске - стремные прогнозы на сезон, инсайды об "экономии" в Александрии, чудо-детали спонсорского контракта УПЛ, куда денется трио с Динамо?

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В статье: ТаТоТаке
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