Динамо в полном составе пройдет вакцинацию вакциной Pfizer

" Динамо " несколько месяцев назад в порядке живой очереди подало в Минздрав заявку на вакцинацию сотрудников клуба от COVID-19.

Минздрав назначил процедуру вакцинации для сотрудников столичного клуба (более 300 человек) на 26 июля. Ожидается, что все сотрудники клуба будут привиты вакциной Pfizer. Аналогичной вакциной, к слову, несколько дней назад также привились сотрудники и футбольная команда донецкого "Шахтера".

По имеющейся информации, несмотря на то, что 26 июля со сборов в Австрии и Швейцарии ожидается возвращение подопечных Мирчи Луческу, в этот день проходить вакцинацию футболисты и тренеры не будут. По договоренности между медицинским штабом клуба и Министерством здравохранения, первая команда пройдет вакцинацию в другой согласованный день в начале нынешнего футбольного сезона, однако не позднее участия команды в матчах Лиги чемпионов.