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Динамо в полном составе пройдет вакцинацию вакциной Pfizer

Премьер-лига
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Вслед за Шахтером

Динамо в полном составе пройдет вакцинацию вакциной Pfizer

Новина українською

"Динамо" несколько месяцев назад в порядке живой очереди подало в Минздрав заявку на вакцинацию сотрудников клуба от COVID-19.

Минздрав назначил процедуру вакцинации для сотрудников столичного клуба (более 300 человек) на 26 июля. Ожидается, что все сотрудники клуба будут привиты вакциной Pfizer. Аналогичной вакциной, к слову, несколько дней назад также привились сотрудники и футбольная команда донецкого "Шахтера".

По имеющейся информации, несмотря на то, что 26 июля со сборов в Австрии и Швейцарии ожидается возвращение подопечных Мирчи Луческу, в этот день проходить вакцинацию футболисты и тренеры не будут. По договоренности между медицинским штабом клуба и Министерством здравохранения, первая команда пройдет вакцинацию в другой согласованный день в начале нынешнего футбольного сезона, однако не позднее участия команды в матчах Лиги чемпионов.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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Комментарии (35)
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Fishing 555 (Rivne)
26.07.2021 в 19:57
Тот кто ставит дизлайк дурень ослячий. Поставь себе и увидишь что с собой псом будет. Прочитай статистику сколько от этой вакцыны уже людей умерло дурни вы все.
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:50
Все вірно, треба ходу РПЦ організувати з хоругвами проти вакцинації. Ізгнаніє сатаністав.
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+2
-1
LAZ E183 (Рига)
26.07.2021 в 19:30
Правильне рішення.
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+3
-4
Рівнянин (Рівне)
26.07.2021 в 19:15
На хіба??? Це глобальне захворювання психіки,а не пандемія.Але бізнес-є бізнес! На психозі виробники вакцин зароблять мільярди і,схоже,що цей театр абсурду закінчиться дуже не скоро!
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+2
-6
Алекс1955 (Донецк)
26.07.2021 в 19:40
Просто, когда им в ЛЧ надо будет играть на выезде, их могут не впустить в другую страну как не привитых - и "технарь". Сборная уже проходила.
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+1
-2
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таврия19752009 (симферополь)
26.07.2021 в 18:49
Допинг вколят
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0
-15
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ricco-sc (Київ)
26.07.2021 в 19:57
Путаешь с парашкинскими спортсменами
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
26.07.2021 в 18:26
Дурні головати не робить цього бо поздихаєте. Це не вакцина а яд.
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+7
-11
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MES QUE UN CLUB
26.07.2021 в 18:01
Здесь кое-что я перевёл. Почитайте и сделайте для себя выводы. Удачи всем! В ходе Совета по евгенике в рамках ВОЗ в 2009 году Генри Киссинджер сказал: «Как только стадо примет обязательную принудительную вакцинацию, игра будет окончена! Они примут все - насильственное донорство крови, или донорство органов-для «всеобщего блага». Мы можем генетически модифицировать детей и стерелизовать их для «всеобщего блага». Контролируйте умы овец и вы будете управлять стадом. Производители вакцин заработают миллиарды и многие из вас , присутствующие в этом зале, являются инвесторами. Это беспроигрышный вариант! Мы прореживаем стадо и оно платит нам за услуги по уничтожению».
Ответить
+7
-15
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 18:02
Давно эти голоса слышишь?
Ответить
+12
-8
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 18:03
Ночью или днём? Из зеркала приходят?
Ответить
+11
-8
avatar
MES QUE UN CLUB
26.07.2021 в 18:07
Люблю шутки, но сейчас это не уместно. Каждый для себя возьмёт, кому что надо. Будь здоров!
+6
-12
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 18:08
Есть средство! Темной-темной ночью, в полнолуние, в полночь идёшь на кладбище, находишь свежую могилу ( желательно две), берёшь из неё землю и ешь её каждую пятницу в 17-00... Глядишь - скоро переводить ничего не нужно будет)))
Ответить
+4
-8
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 18:09
Я тоже очень уважаю Барсу! Но твой бред читать не хочу!
Ответить
+10
-9
avatar
MES QUE UN CLUB
26.07.2021 в 18:11
Тебя никто не заставляет. Я твои комментарии тоже прочитал и комментировать их не стану. Удачи нам и … Барсе )
+5
-12
avatar
MES QUE UN CLUB
26.07.2021 в 18:16
Это действительно страшный бред, только это не мой, а политика Henry Kissinger.
+5
-12
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
26.07.2021 в 18:22
DimON1976 (Днепр) 26.07.2021 в 18:09
Ответить
+9
-6
avatar
una bomba REAL (Palma de Mallorca)
26.07.2021 в 18:25
DimON1976 (Днепр) 26.07.2021 в 18:02 26.07.2021 в 18:03
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+9
-6
avatar
hardcorepwnz (Украина)
26.07.2021 в 19:31
Стадо - не стадо, на этот счет можно долго спорить, но вакцинируют все равно всех. А те антивакцинаторы, которые сейчас умничают, тоже пойдут делать прививку, когда их без документа перестанут пускать даже в общественный туалет. Это уже не за горами.
Ответить
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
26.07.2021 в 19:45
Пойдут, но не все.
0
-2
LAZ E183 (Рига)
26.07.2021 в 19:32
Обов'язкова вакцинація існувала ще дуже давно. Наприклад, проти натуральної віспи в Англії ще в вікторіанські часи.
Ответить
+2
0
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 18:01
А чего именно Пфайзер? Реклама? Для людей с тромбо-флебоидным сиднромом - это внезапная смерть!
Ответить
+3
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:52
Обовязкова причому, до того ж у муках
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
26.07.2021 в 17:36
До сра.и та вакцина..заболевают вакцинированные всё равно..главное чип впихнуть
Ответить
+5
-7
avatar
MES QUE UN CLUB
26.07.2021 в 18:04
Я лично знаю двоих вакцинированных и недавно их похоронили. Не выдержало сердце. Одному было 64 года, другому 66.
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+8
-13
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hardcorepwnz (Украина)
26.07.2021 в 19:24
А сколько было не вакцинированных, которых похоронили от короны? Уже более 4 миллионов, причем там уже далеко не только пенсионеры, как внушалось изначально. А что касается чипа, он давно в каждого из нас впихнут, и по нему можно отслеживать где угодно, если потребуется. Называется мобильный телефон.
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:53
Та ні, реальні чіпи встроєні у черепи прихожан РПЦ. Знаю що кажу.
0
0
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MES QUE UN CLUB
26.07.2021 в 19:59
hardcorepwnz (Украина) Все эти цифры, по понятным причинам, были преувеличены. У нас в США были частично сделаны пересчёты. Почти сразу было отминусовано 25%. Болеющие короной, погибшие в автокатастрофах, не от короны погибли и так далее. Честно говоря, нет желания своё время тратить на такие переписки, но поверь, что по бывшей гос. службе я много чего «интересного» знал, потому и раньше времени уволился, так как не поддерживаю этот беспредел, который к сожалению происходит в США последних почти тридцать лет.
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
26.07.2021 в 17:30
Лучше бы они этого не делали.
Ответить
+9
-13
xapyga (Запорожье)
26.07.2021 в 17:38
ну да,умрут,не сразу так после второй прививки, не после второй,так через два года,да и вообще сейчас им дали бесплатные прививки,а потом они столько бабла будут стоить, а если не сделаешь хана. Вот америкосы наверно первые загнутся с изралетянами. Вот верят люди в такую х.... Жена тоже верет, он еще подоспел чел с марсианским чипом
Ответить
+11
-7
avatar
hardcorepwnz (Украина)
26.07.2021 в 19:34
Ну просто у нас люди и медицина куда умнее, чем в Израиле где уже всех вакцинировали и спокойно живут, без масочек и вздрагивания от каждого чиха.
+1
0
LAZ E183 (Рига)
26.07.2021 в 19:51
Я за вакцинацію, але в Ізраїлі вже повернули маски.
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:54
Та ізраїльтяни взагалі тупий народ, не те що прихожани РПЦ...
0
0
Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 17:18
А НЕ ОПАСНО???
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+5
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:55
Смертельно
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0
0


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