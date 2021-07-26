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Динамо в полном составе пройдет вакцинацию вакциной Pfizer
Вслед за Шахтером
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Минздрав назначил процедуру вакцинации для сотрудников столичного клуба (более 300 человек) на 26 июля. Ожидается, что все сотрудники клуба будут привиты вакциной Pfizer. Аналогичной вакциной, к слову, несколько дней назад также привились сотрудники и футбольная команда донецкого "Шахтера".
По имеющейся информации, несмотря на то, что 26 июля со сборов в Австрии и Швейцарии ожидается возвращение подопечных Мирчи Луческу, в этот день проходить вакцинацию футболисты и тренеры не будут. По договоренности между медицинским штабом клуба и Министерством здравохранения, первая команда пройдет вакцинацию в другой согласованный день в начале нынешнего футбольного сезона, однако не позднее участия команды в матчах Лиги чемпионов.
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