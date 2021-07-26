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Миколенко: После отпуска набираю лишний вес. Сейчас нужно сбросить 1,5 кг
Киевляне все еще находятся на сборах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "
"Все любят покушать. Сейчас нагрузки такие, что все время хочется кушать.
Я после отпуска набираю, могу набрать 2-3 кг. Но потом у меня быстро вес уходить. Знаю, что мне нужно сейчас сбросить 1,5 кг, перед сбором было 2,5 кг", – сказал Миколенко.
Напомним, что игроки "Динамо" все еще находятся на сборах, а в УПЛ стартуют со 2-го тура.
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