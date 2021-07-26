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Черноморец свой первый домашний матч УПЛ проведет на выезде

Премьер-лига
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(1 голосов)

Матч второго тура Черноморец - Днепр-1 состоится на Днепр Арена

Черноморец свой первый домашний матч УПЛ проведет на выезде

Новина українською

"Черноморец" после возвращения в УПЛ свой первый номинальный домашний матч проведёт на выезде.

Поединок 2-го тура "Черноморец" – "Днепр-1" состоится в Днепре на "Днепр Арене". Такое решение, получив согласие "Днепра-1", утвердила УПЛ.

Официальных причин переноса матча Лига не называет.

Впрочем, уже всем известно, что на такой шаг одесситы вынуждены были пойти, поскольку перед стартом футбольного сезона на одесском стадионе "Черноморец" ухудшилось качество газона после концерта MONATIK'а. Помимо этого, 24 июля на стадионе "Черноморец" состоялся концерт белорусского исполнителя Максима Коржа.

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.07.2021 в 19:47
Деньги нынче на стадионах "коржи" собирают а не футболисты.
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0
0
Caballero (Fale town Fale state)
26.07.2021 в 19:01
Ще вчора львівський Рух не допускали до чемпіонату через відсутність стадіону у Львові.
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0
0
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 17:55
Стадион - так стадион! Днепр-Арена, так Днепр-Арена! ))) Уже даже не смешно, как относятся к "большому футболу" в Украине!
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+1
0
Kela (Одесса)
26.07.2021 в 17:47
все просто, Климов не хочет платить американцам рыночную цену аренды, а те в свою очередь что бы окупить затраты на содержание начали сдавать арену под концерты. Как только появится богатый собственник команды, так сразу же вопрос по стадиону решиться.
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+1
-1
Skaut (Odessa)
26.07.2021 в 18:06
Не будь наивным:американцы-это климовская прокладка. Купить стадион за копейки-это его схема! 1000%
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+2
-1


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