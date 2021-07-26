Черноморец свой первый домашний матч УПЛ проведет на выезде

" Черноморец " после возвращения в УПЛ свой первый номинальный домашний матч проведёт на выезде.

Поединок 2-го тура "Черноморец" – "Днепр-1" состоится в Днепре на "Днепр Арене". Такое решение, получив согласие "Днепра-1", утвердила УПЛ.

Официальных причин переноса матча Лига не называет.