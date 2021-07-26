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Черноморец свой первый домашний матч УПЛ проведет на выезде
Матч второго тура Черноморец - Днепр-1 состоится на Днепр Арена
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Поединок 2-го тура "Черноморец" – "Днепр-1" состоится в Днепре на "Днепр Арене". Такое решение, получив согласие "Днепра-1", утвердила УПЛ.
Официальных причин переноса матча Лига не называет.
Впрочем, уже всем известно, что на такой шаг одесситы вынуждены были пойти, поскольку перед стартом футбольного сезона на одесском стадионе "Черноморец"
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