  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мораес кардинально сменил имидж и продолжает реабилитацию в Бразилии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мораес кардинально сменил имидж и продолжает реабилитацию в Бразилии

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард продолжает восстанавливаться после травмы

Мораес кардинально сменил имидж и продолжает реабилитацию в Бразилии

instagram.com/jrmoraes10

Новина українською

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки колена и последующей операции.

Мораес проходит процесс восстановление в Бразилии и находится на реабилитации в "Коринтиансе".

Помогает нападающему как можно лучше восстановиться известный в Бразилии физиотерапевт Лучано Роса.

Кроме восстановления бразилец решил кардинально сменить имидж и очень коротко постригся.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
djeff2015 (Запорожье)
27.07.2021 в 00:00
ну да...а раньше был с кучерявой шевелюрой. и с совершенно "кардинальным" имиджем.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...