Мораес кардинально сменил имидж и продолжает реабилитацию в Бразилии

Форвард " Шахтера " и сборной Украины Жуниор Мораес продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки колена и последующей операции.

Мораес проходит процесс восстановление в Бразилии и находится на реабилитации в "Коринтиансе".

Помогает нападающему как можно лучше восстановиться известный в Бразилии физиотерапевт Лучано Роса.

Кроме восстановления бразилец решил кардинально сменить имидж и очень коротко постригся.