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Мораес кардинально сменил имидж и продолжает реабилитацию в Бразилии
Форвард продолжает восстанавливаться после травмы
instagram.com/jrmoraes10
Форвард "
Мораес проходит процесс восстановление в Бразилии и находится на реабилитации в "Коринтиансе".
Помогает нападающему как можно лучше восстановиться известный в Бразилии физиотерапевт Лучано Роса.
Кроме восстановления бразилец решил кардинально сменить имидж и очень коротко постригся.
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Комментарии (1)
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djeff2015 (Запорожье)
27.07.2021 в 00:00
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