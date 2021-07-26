Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса: В следующем году команда точно вернется в Ровно
Иван Надеин рассказал о ситуации с инфраструктурой клуба
instagram.com/veres.club
Президент ровенского "
"Задача перед командой - побеждать в каждой игре. Основная цель не вылететь. Большинство ребят прошли с нами путь со Второй лиги, поэтому мы сделали усиления в каждую линию с опытом Премьер-лиги. Это Пасич, Клец, Шестаков, Гечев, Кичак.
У нас полная заявка. Мы сохранили тех игроков, которые были в Первой лиге. Тренерский штаб просил найти усиления в центре поля и защите, но не нашли кандидатуру, которая бы нам подошла.
В этом году на стадион выделено больше денег, чем за предыдущие три года. Весной мы начнем или готовиться к играм, или к финальной аттестации. В следующем году "Верес" точно вернется в Ровно. Благодарен каждому болельщику, который приехал поддержать команду в Луцк. По Киеву на Олимпийский можно ехать дольше, чем из Ровно доехать до Луцка.
Мы получили 8 гектаров земли для строительства базы. Ждем документацию с неделю. До конца года хотим закончить два полноценных поля с натуральным и искусственным покрытием. Без инфраструктуры мы не построим клуба, который не зависит от внешних факторов. Это наша основная задача", - сказал Надеин.
Популярное сейчас
- Страдальческая победа "возрожденных" с 2 удалениями, пенальти и шедевром. Альянс - Металлист 0:2
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония лидирует, США и Китай пытаются не отставать
- Свитолина прошла австралийку на пути в третий круг Олимпиады. Как это было
- Официально: Эрик Рамирес - игрок Динамо
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО