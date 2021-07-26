Печерский суд заочно арестовал президента Ворсклы

Печерский суд Киева заочно выбрал меру пресечения президенту " Ворсклы " Константина Жеваго - содержание под стражей.

По информации базы розыска Министерства внутренних дел, Жеваго находится в розыске и скрывается от органов досудебного следствия.

Бизнесмена подозревают в организации растраты 113 млн долларов банка "Финансы и Кредит".

Отметим, что данное дело тянется еще с 2019 года. Так, в октябре 2019 ГБР и Генпрокуратура заявляли о том, что Жеваго объявлен в национальный, а затем и международный розыск.