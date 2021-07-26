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Печерский суд заочно арестовал президента Ворсклы

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Печерский суд заочно арестовал президента Ворсклы

Новина українською

Печерский суд Киева заочно выбрал меру пресечения президенту "Ворсклы" Константина Жеваго - содержание под стражей.

По информации базы розыска Министерства внутренних дел, Жеваго находится в розыске и скрывается от органов досудебного следствия.

Бизнесмена подозревают в организации растраты 113 млн долларов банка "Финансы и Кредит".

Отметим, что данное дело тянется еще с 2019 года. Так, в октябре 2019 ГБР и Генпрокуратура заявляли о том, что Жеваго объявлен в национальный, а затем и международный розыск.

Недавно ГБР также сообщило о том, что Жеваго находится и в базе розыска Интерпола.

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 19:16
Быстрее бы эту тварь нашли.П.С Фанат Ворсклы
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