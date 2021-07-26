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Печерский суд заочно арестовал президента Ворсклы
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Печерский суд Киева заочно выбрал меру пресечения президенту "
По информации базы розыска Министерства внутренних дел, Жеваго находится в розыске и скрывается от органов досудебного следствия.
Бизнесмена подозревают в организации растраты 113 млн долларов банка "Финансы и Кредит".
Отметим, что данное дело тянется еще с 2019 года. Так, в октябре 2019 ГБР и Генпрокуратура заявляли о том, что Жеваго объявлен в национальный, а затем и международный розыск.
Недавно ГБР также сообщило о том, что Жеваго находится и
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