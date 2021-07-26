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Юрченко ведет переговоры с чемпионом Польши
Хавбек в поисках нового клуба
instagram.com/yurcha__10
Экс-хавбек "
По информации Meta-ratings, 27-летний хавбек ведет переговоры с польской "Легией". Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время, если Юрченко устроят личные условия.
Также украинец получал и другие предложения, но до конкретики дошло только с "Легией".
Отметим, что по итогам прошлого сезона "Легия" стала чемпионом Польши во второй раз подряд.
За "Зарю" Юрченко выступал с лета 2019 года. Всего он провел 68 матчей во всех турнирах в черно-белой футболке, в которых отличился 16 голами и 13 ассистами.
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