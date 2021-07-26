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Юрченко ведет переговоры с чемпионом Польши

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек в поисках нового клуба

Юрченко ведет переговоры с чемпионом Польши

instagram.com/yurcha__10

Новина українською

Экс-хавбек "Зари" Владлен Юрченко находится в поисках нового клуба.

По информации Meta-ratings, 27-летний хавбек ведет переговоры с польской "Легией". Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время, если Юрченко устроят личные условия.

Также украинец получал и другие предложения, но до конкретики дошло только с "Легией".

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Легия" стала чемпионом Польши во второй раз подряд.

За "Зарю" Юрченко выступал с лета 2019 года. Всего он провел 68 матчей во всех турнирах в черно-белой футболке, в которых отличился 16 голами и 13 ассистами.

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В статье: Заря (Луганск) Легия (Варшава) Владлен Юрченко
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (6)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
26.07.2021 в 21:42
Как раз лига для етого пешехода.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 20:53
Майже Бундесліга)))
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 20:36
Пропал вообщем.Пошел бы в Ворсклу или Днепр.Был бы на веду и мог бы сыграть матч за сборную.
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+2
-1
дедушка (Сумы)
26.07.2021 в 20:18
Кто уходил. из Зари никто практически не заиграл в другом клубе ,
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 20:51
А Малиновський?)
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+3
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
26.07.2021 в 21:41
А вот тот с брюгге черненький.
Ответить
+1
0


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