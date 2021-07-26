Когда футбол отходит на второй план. Концерт Коржа на стадионе Черноморец посетило 45 тысяч зрителей

Пока " Черноморец " переносит домашние матчи УПЛ на другие арены, одесский одноименный стадион продолжает собирать аншлаги.

Сегодня УПЛ официально объявила о том, что матч второго тура "Черноморец" - "Днепр-1" состоится на "Днепр Арене" .

Также по неофициальной информации, поединок 5-го тура УПЛ, в котором 21 августа соперником "Черноморца" будет донецкий "Шахтер", "моряки" сыграть дома, также, скорее всего, не смогут.

Причина банальна – плохое качество газона после концертов эстрадных исполнителей.

Так, 17 июля стадион "Черноморец" принял концерт исполнителя MONATIK'а, а 24 июля на арене выступал белорусский рэпер Макс Корж.

По информации одесских СМИ, на концерте Коржа был настоящий аншлаг - послушать исполнителя пришло около 45 тысяч одесситов и гостей города.

По оценкам экспертов, после концертов на восстановление поля может потребоваться от 2 до 3 недель минимум.

Также стоит отметить, что 11 ноября на одесском стадионе "Черноморец" намечен матч, в котором сборная Украины сыграет с Болгарией.