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Когда футбол отходит на второй план. Концерт Коржа на стадионе Черноморец посетило 45 тысяч зрителей
Черноморец о такой посещаемости может только мечтать
dumskaya.net
Пока "
Сегодня УПЛ официально объявила о том, что матч второго тура "Черноморец" - "Днепр-1"
Также по неофициальной информации, поединок 5-го тура УПЛ, в котором 21 августа соперником "Черноморца" будет донецкий "Шахтер", "моряки" сыграть дома, также, скорее всего, не смогут.
Причина банальна – плохое качество газона после концертов эстрадных исполнителей.
Так, 17 июля стадион "Черноморец" принял концерт исполнителя MONATIK'а, а 24 июля на арене выступал белорусский рэпер Макс Корж.
По информации одесских СМИ, на концерте Коржа был настоящий аншлаг - послушать исполнителя пришло около 45 тысяч одесситов и гостей города.
По оценкам экспертов, после концертов на восстановление поля может потребоваться от 2 до 3 недель минимум.
Также стоит отметить, что 11 ноября на одесском стадионе "Черноморец" намечен матч, в котором сборная Украины сыграет с Болгарией.
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