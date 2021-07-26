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Когда футбол отходит на второй план. Концерт Коржа на стадионе Черноморец посетило 45 тысяч зрителей

Премьер-лига
(2 голосов)

Черноморец о такой посещаемости может только мечтать

Когда футбол отходит на второй план. Концерт Коржа на стадионе Черноморец посетило 45 тысяч зрителей

dumskaya.net

Новина українською

Пока "Черноморец" переносит домашние матчи УПЛ на другие арены, одесский одноименный стадион продолжает собирать аншлаги.

Сегодня УПЛ официально объявила о том, что матч второго тура "Черноморец" - "Днепр-1" состоится на "Днепр Арене".

Также по неофициальной информации, поединок 5-го тура УПЛ, в котором 21 августа соперником "Черноморца" будет донецкий "Шахтер", "моряки" сыграть дома, также, скорее всего, не смогут.

Причина банальна – плохое качество газона после концертов эстрадных исполнителей.

Так, 17 июля стадион "Черноморец" принял концерт исполнителя MONATIK'а, а 24 июля на арене выступал белорусский рэпер Макс Корж.

По информации одесских СМИ, на концерте Коржа был настоящий аншлаг - послушать исполнителя пришло около 45 тысяч одесситов и гостей города.

По оценкам экспертов, после концертов на восстановление поля может потребоваться от 2 до 3 недель минимум.

Также стоит отметить, что 11 ноября на одесском стадионе "Черноморец" намечен матч, в котором сборная Украины сыграет с Болгарией.

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
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Комментарии (4)
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Caballero (Fale town Fale state)
26.07.2021 в 19:58
Голос крови кличе малоросів на кцапські концерти.
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.07.2021 в 19:45
В холуях у Динамо 45 тысяч точно не соберёшь. Команда должна быть самобытной и в футбол играть а не стелиться как припортовая перед кем попало.
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:57
При портова вже стеляться років 20. Приазовська
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:45
Це що, був концерт колишнього дружини Медведчука?
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+2
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