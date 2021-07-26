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"Вон из клуба" - Ультрас Черноморца протестуют против киевского вектора команды. ФОТО

Премьер-лига
(3 голосов)

Противостояние клуба и ультрас продолжается

"Вон из клуба" - Ультрас Черноморца протестуют против киевского вектора команды. ФОТО

TroublemakersUkraine

Новина українською

Ультрас "Черноморца" отказались от поддержки команды на выездном поединке 1-го тура УПЛ против черниговской "Десны" (0:3).

Впрочем, свое присутствие фанаты все-таки обозначили, вывесив на трибуне баннер "Вон из клуба".

Несложно догадаться, что данный посыл был адресован киевскому "десанту" команды - летом команду возглавил Юрий Мороз, который ранее тренировал молодежный состав киевского "Динамо", а также 13 игроков молодежной команды киевлян.

Напомним, что ранее фанаты угрожали срывом домашних матчей одесской команды.

"Вон из клуба" - Ультрас Черноморца протестуют против киевского вектора команды. ФОТО - изображение 1
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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (14)
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DK с 6 лет (Киев)
26.07.2021 в 22:09
О как. Та я тоже не в восторге. Но ультрасы Черноморца наверно, спят и видят клуб во второй лиге, а то и в региональной аматорской. Это же круто поднимет футбол в Одессе
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+3
-2
Vetgame
26.07.2021 в 22:30
Черноморец был лидером первой лиги без киевских днарей, которые безвольно проиграли Десне
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+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
26.07.2021 в 21:53
Молодцы болельщики
Ответить
+3
-4
Romb_DK (Київ)
26.07.2021 в 21:46
А чого нікого нема? Посмертна записка упоротих кілек?
Ответить
+2
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.07.2021 в 21:40
Концерты выгодней чем футбол а Клим этого не дадул --янки быстро отобьют бабки за стадион--учись Клим
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+1
-2
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
26.07.2021 в 22:31
Якщо на google не забанили, то швидко знайдеш докази тому, що коли власником був Клімов на стадіоні було повно концертів і газон, через це, був в критичному стані.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
26.07.2021 в 21:26
А где сами фанаты. Пошли на концерт коржа?
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.07.2021 в 21:21
Дискотека будет!
Ответить
+2
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
26.07.2021 в 21:05
А може то до босів На превеликий жаль не вміють наші люди співміряти свої забаганки та реальність! Тому на головну посаду обирають то урку, то блазня! Тут теж брати в оренду більше двох гравців то самі ПРОБЛЕМИ... Тим більш з тренером. Проте яка альтернатива? Виглядає, що бос Чорноморця бачить лише такий варіант можливий для себе... Хоч гірший мабуть гравців з підворіття збирати... Але біда в тім, що наразі там ніхто у футбол НЕ грає!
Ответить
+5
-3
ruobosru (воркута)
26.07.2021 в 20:49
поддерживаем!
Ответить
+5
-11
Alex-696 (Немирів)
26.07.2021 в 20:55
Ви там сріть у себе, нам вашого лайна не треба. Недарма ж унітази крадете.
Ответить
+8
-8
Leolion (Alicante)
26.07.2021 в 21:11
Друг, ты на позицию другого человека отвечаешь хамством, да ещё оскорбляя его, не кажется ли тебе это странным?
+7
-5
Alex-696 (Немирів)
26.07.2021 в 20:49
Щось схоже було і в Києві. І що ті ультраси? В д упі, а Динамо здобуло чемпіонство.
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+7
-4
xapyga (Запорожье)
26.07.2021 в 20:55
Но тут ситуация такая, скорее всего Мороз не даст результат, хотя хотелось юы что б у него получилось)
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+8
-4


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