Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вон из клуба" - Ультрас Черноморца протестуют против киевского вектора команды. ФОТО
Противостояние клуба и ультрас продолжается
TroublemakersUkraine
Ультрас "Черноморца" отказались от поддержки команды на выездном поединке 1-го тура УПЛ
Впрочем, свое присутствие фанаты все-таки обозначили, вывесив на трибуне баннер "Вон из клуба".
Несложно догадаться, что данный посыл был адресован киевскому "десанту" команды - летом команду возглавил Юрий Мороз, который ранее тренировал молодежный состав киевского "Динамо", а также 13 игроков молодежной команды киевлян.
Напомним, что ранее фанаты угрожали срывом домашних матчей одесской команды.
Популярное сейчас
- Стало известно, по какому каналу покажут ответный поединок Ворсклы в Лиге конференций
- Швейцарский Сьон официально арендовал защитника донецкого Шахтера
- 46 лет – не возраст. Экс-голкипер Динамо и сборной Украины провел поединок за команду Второй лиги
- Черноморец не сможет провести первый домашний матч против Днепра-1 в Одессе
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском