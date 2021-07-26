Биловар: Благодарен Рябоконю, который дал почувствовать вкус УПЛ

Арендованный у "Динамо" защитник "Десны" Кристиан Биловар прокомментировал свой дебют в УПЛ в матче с Черноморцем (3:0) .

– Рассчитывал дебютировать с "Черноморцем"?

– Рассчитывал – сложно сказать. Все зависело от того, как будет складываться игра. Сегодня счет позволял выпустить защитника. Поэтому я благодарен Александру Рябоконю – он дал дебютировать, дал почувствовать вкус УПЛ. Ощущения... Все быстрее, чем в U-21. Поэтому очень доволен, буду работать дальше.

– В заявку вас внесли за два дня до первого матча: 23 июля. Насколько успели адаптироваться и влиться в коллектив?

– Тренироваться мы (Биловар и Викентий Волошин – прим.) начали раньше, поэтому успели адаптироваться. Все в порядке: коллектив хороший, приняли хорошо.

– Сегодня против вас играло много футболистов, права на которых принадлежат "Динамо". Насколько было сложно или, наоборот, легко играть против них?

– Я не могу сказать – сложно или легко, ведь вышел на поле в концовке встречи. Но я знаю каждого из ребят, которые сейчас играют за "Черноморец": все они хорошие, квалифицированные игроки. Поэтому, мне кажется, что сегодня они показали достойный, красивый футбол.

– Первый тур, результат – 3:0. Насколько важен для футболистов такой старт?

– Конечно, это важно. В психологическом плане для каждого из нас важно стартовать с победы в чемпионате: чувствуешь себя более уверенным и на следующий матч выходишь с еще большим желанием победить. Еще раз хочу поблагодарить главного тренера. Буду работать дальше, чтобы в будущем получать больше игрового времени.