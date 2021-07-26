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УПЛ. Ворскла - Денпр-1 2:2. Самострел, удаление и офсайд - элементы зрелищной перестрелки

Премьер-лига
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(2 голосов)

Второй матч подряд полтавчане заканчивают с таким счетом

УПЛ. Ворскла - Денпр-1 2:2. Самострел, удаление и офсайд - элементы зрелищной перестрелки

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Очень интриговала вывеска этого матча – очная битва двух претендентов на третье место. "Ворскла" уже успела сыграть один матч в текущем розыгрыше еврокубков, а руководители "Днепра-1" пафосно заявили, что команда должна быть там (в еврокубках) через год. Поэтому и футбол ждали содержательный.

Получилось действительно неплохо. "Ворскла" сделала одну смену в стартовом составе по сравнению с поединком против КуПС – Бондаренко присел на скамейку запасных, а Тамм вышел в основе. Из новичков на скамье также находились Кушниренко и Вакула.

У "Днепра-1" новых лиц мы увидели больше. Травма Юрчука обусловила дебют Паста. Лучкевич – игрок основного состава, поскольку есть проблемы с флангами защиты. Джурасек вышел в центре поля, поскольку и Игнатенко, и Пихалёнок пропускали матч. Никита Кравченко играл флангового полузащитника. А вот Назарий Русин должен был помогать Довбику впереди, и при этом смещаться в зону левого инсайда.

Однако, если честно, у днепрян мало что получалось в первом тайме. Темп задавала "Ворскла" и именно благодаря стараниям полтавчан футбол был привлекательным. В контексте "Днепра-1" надо отмечать два момента: супер-передачу Кравченко на Довбика с последующим неудачным ударом Артема (во вратаря), и индивидуальный проход самого Довбика с ударом.

"Ворскла" создала куда больше. Прежде всего – это супер-гол Степанюка, забитый ударом с правого угла штрафной площади, по причудливой траектории. Это вершина, топ, но были и другие моменты: удар Пуцлина, удар Кане, удар Якубу. Защита "Днепра-1" не справлялась, а Паст в воротах не выглядел надежной стеной. Поэтому один пропущенный для гостей в течение первого тайма – это еще нормальный результат.

Насыщенность стартового отрезка второго тайма поражала. Сначала две желтые в течение примерно десяти минут получил Логинов. Надо отметить, что на второе предупреждение защитнику "Днепра-1" довольно картинно (после подката) падал Кане. А потом команда Йовичевича неожиданно забила. Пердута ошибся с передачей, Джурасек присоединил Назаренко к контрнаступлению, тот отпасовал на Довбика, а фактурный нападающий "Днепра-1" третьего шанса не упустил – 1:1 плотным ударом из пределов штрафной площади.

Юрий Максимов сразу среагировал, проведя ряд замен, которые призваны были освежить атаку. Не факт, что это сработало бы, но "Днепр-1" сам помог "Ворскле". Полтавчане развивали позиционную атаку, Скляр с правого фланга сделал заброс на Вакулу, того опередил Сваток, но, выбивая мяч, не рассчитал траекторию. Снаряд перелетел голкипера Паста и вылетел не на угловой, а в ворота - 1:2 из-за очень досадного автогола и, возможно, с офсайдом в начальной фазе атаки. "Ворскле" упали в руки все козыри, однако она и здесь умудрилась "потянуть мелочь". То есть, пропустить из-за собственной ошибки: Ризнык выбил далеко в поле, днепряне выиграли борьбу, стремительно направили мяч в "четырнадцатую зону", далее передача на Довбика в "коридор", профессорская пауза от нападающего и точный удар мимо Ризныка. И бесполезные, но справедливые апелляции хозяев об офсайде. Передача действительно была в зону "вне игры".

"Ворскла" не отступила от идеи выиграть этот матч. Завершающий отрезок поединка провела в атаках, но третий не забила. Паст надежно сыграл во время удара Пешича, Пердута отдал неудачную передачу, а Пешич впоследствии не наказал Паста за очередную ошибку. На 87-й минуте Ивану не повезло с рикошетом – мяч пролетел мимо ворот, а уже перед финальным свистком Луизао не переиграл вратаря команды-соперницы ударом со средней дистанции.

Второй подряд поединок "Ворскла" заканчивает со счетом 2:2. И это не то, чем можно гордиться – если учитывать характер и содержание обоих поединков. Но можно отыграться в четверг. Победить КуПС – и тогда болельщики все простят. А "Днепр-1" проявил несгибаемый боевой дух – Йовичевич должен быть доволен. Даже несмотря на то, что досматривал матч из-за пределов технической зоны из-за удаления.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Владимир Володин (Херсон)
"Ворскла" - СК "Днепр-1" 2:2
Голы: Руслан Степанюк 7, Александр Сваток 67 (авт.) - Артем Довбик 59, Артем Довбик 72

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Даниил Кравчук 82), Александр Скляр, Оливье Тилль (Артем Челядин 62), Руслан Степанюк (Владислав Вакула 62), Сергей Яворский, Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков (Иван Пешич 64), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане (Луис Густаво Пальярес 62)

СК "Днепр-1": Евгений Паст, Владимир Адамюк, Артем Довбик, Игорь Когут (Франциско Ди Франко 58), Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич (Арсений Батагов 76), Марио Чуже, Невен Джурасек, Назарий Русин (Александр Назаренко 58), Александр Сваток

Предупреждения: Сергей Яворский 85, Артем Челядин 90, Александр Скляр 90+6 - Сергей Логинов 46, Игорь Когут 54, Сергей Логинов 56, Александр Назаренко 90
Удаление: Сергей Логинов 56

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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Комментарии (47)
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Quizzz (Lviv)
26.07.2021 в 22:23
А Довбик ппц холоднокровний, може вирости в топ форварда
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+3
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
26.07.2021 в 22:21
Днепр - молодцы, Ворскла, глотайте беляши.
Ответить
+2
-3
ruobosru (воркута)
26.07.2021 в 22:17
Довбик не хочет в трабзон походу)))
Ответить
+4
-1
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 22:13
А всему виеой, вот та наглая, жирная рожа из города Днепр, которую показывали по телику во время матча... Так продаться унитазенкам и ахсветову... Фууууууу!!!!
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+1
-5
vladislav (Харьков)
26.07.2021 в 22:12
Такого безобразного судейства я давно не видел. Не хочу повторяться, но Иванов - это не арбитр Премьер лиги, максимум Первой. Хочу посмотреть на реакцию Лучи...
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+3
-3
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 22:11
Если Иванова и его бригаду не уберут после этого, фееричного матча, то сразу фсё понятно.... Я бы этих ублюдков - на Днепр-Арену, к людям... И пусть в лицо скажут какие претензии к Днепру!!! А пацанов не жалко? Которые играли и старались сегодня? (пусть только во втором тайме). А Йовичевич чем виноват? Матерился не на русском, в отличие от Максимова???
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+2
-3
Ergevision (KR)
26.07.2021 в 21:56
Не думается, что арбитр был "заряжен" той или иной стороной, просто Иванов откровенно слабоват для уровня УПЛ, это выводы не только по сегодняшней игре. Первая лига - максимум, а то и вторая.
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+5
-1
83DNEPR88 (Днепропетровск)
26.07.2021 в 21:54
Ворскла, команда еврокубков, забила с игры один мяч шальным дальним ударом с грубой ошибкой вратаря. При этом Днепр играя в меньшинстве, забил два! И статистика матча равная. В Европе из Ворсклы сделают мальчиков для подавания мячей!
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+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
26.07.2021 в 21:47
Трешак какой-то, а не матч. Ошибки что со стороны судьи, что со стороны клубов. Матч сплошная ошибка))
Ответить
+2
-1
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 21:43
Раньше Максимова удаляли за его постоянные матюки, а теперь Йовичевича, за то, что не нравится даунецкому арьитру... Зато Максимов в зоне комфорта... 3,14здец!!! Такого отвратного судейства не видел с лихих 90-х... Сколько ж этому педриле Иванову в Полтаве бензина залили???
Ответить
+8
-6
avatar
Viktor Ivanjvich
26.07.2021 в 21:46
поэтому и оффсайт метровый довбика не у видел
Ответить
+6
-5
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 22:04
А перед этим у Ворсклы не было??? Или удаление справедливое? А? Чмо ты вонючее Виктор Иванович!
0
-2
prockop4uck (Киев)
26.07.2021 в 22:31
Димочка, сынок, у тебя с головушкой все хорошо?
+2
-1
avatar
Shtaket (Poltava)
26.07.2021 в 22:38
Положение вне игры там трёх метровое , судья жестко ошибся чем и повялил на исход матча !
0
0
DK с 6 лет (Киев)
26.07.2021 в 21:42
Ворскла привезла себе два мяча на ровном месте:(
Ответить
+3
-3
avatar
Viktor Ivanjvich
26.07.2021 в 21:42
ИВАНОв и в прошлом сезоне ЧУДИЛ---НО СУДИТ БЕЗ ВСЕГО--
Ответить
+1
-2
Рівнянин (Рівне)
26.07.2021 в 21:41
Клас! Такий футбол не може не подобатись! Командам респект!
Ответить
+4
0
Dr. House (Поділля)
26.07.2021 в 21:39
Судейство - это п.издец. Левое удаление, левая жёлтая Когуту, два гола из оффсайда, не назначенный опасный штрафной в ворота СК и тут же штрафной , которого нет обратно... Не зря Собуцкий п.издил этого лишнехромосомного Иванова...
Ответить
+8
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.07.2021 в 21:39
Матч очень понравился! Ворскла не умеет дожимать, даже больше было-бы шансов на победу, чтобы не удаление! Довбык - на уровне!
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+5
-1
аалекс ( Крым)
26.07.2021 в 21:39
Второй тайм получился интересный. Командам не откажешь в самоотдаче, но исполнительский уровень оставляет желать лучшего. Если Ворскла будет так играть в ЛК, то у финнов шансов очень мало.
Ответить
+2
-2
DK с 6 лет (Киев)
26.07.2021 в 21:46
Ну если они так и дальше будут пропускать такие мячи, то у финнов большие шансы
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
26.07.2021 в 22:03
Я имел ввиду заряженность на борьбу и полную самоотдачу, а по уровню игроков Ворскла и так повыше будет.
+1
-1
balamyt (Boston)
26.07.2021 в 21:38
Матч был валидольный для фанатов Днепра 1 ,но он не заслужил поражения..Так что счет по игре..
Ответить
+3
0
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 21:46
Баламут! Я всегда уважал твоё мнение... Счёт по игре или по Иванову??? (Да, первый тайм лажовый).
Ответить
+1
0
balamyt (Boston)
26.07.2021 в 22:15
Удаление левое ,и 2 мяча левых ..так что ничья по игре..Но Днепру1 за стойкость спасибо .На победу никто не наиграл
+2
-1
Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 21:37
В след.раз разорвём Днепр.Отскочили,благодаря маэстро Долбику!
Ответить
+2
-12
avatar
simargl (Чернигов)
26.07.2021 в 21:39
Пупсиков финских разорвите лучше!!!))
Ответить
+10
0
Dr. House (Поділля)
26.07.2021 в 21:40
Сам ты долбик, разрыватель хренов
Ответить
+8
-1
balamyt (Boston)
26.07.2021 в 22:17
Кто это Мы ...чудик !
Ответить
+1
0
avatar
Беркут88 (Тернопіль)
26.07.2021 в 21:35
Гра хороша, але спричинена некваліфікованим суддівством. Ліва друга жовта Логінову, два останні голи з офсайдів. Всю суддівську бригаду за таке потрібно, як мінімум, в першу лігу відправити. Помилялись як головний, так і обидва бокових.
Ответить
+12
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
26.07.2021 в 21:53
А в перші лізі що не люди грають,що з них можна знущатись?
Ответить
+3
0
avatar
Беркут88 (Тернопіль)
26.07.2021 в 21:56
Ну, таке вже в нас покарання за неякісне суддівство. І то не завжди.
+2
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
26.07.2021 в 22:07
В Добриводи камінці киркою колупати,там би скоріше дойшло.
Ответить
0
0
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 21:35
Скажем дружно - НА УЙ! нужно такое судейство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удаления - НЕ БЫЛО!!! ВТОРЫХ ГОЛОВ НЕ БЫЛО!!!! И ЕЩЁ КУЧА ЭПИЗОДОВ С АРБИТРОМ ИВАНОВЫМ ИЗ .... барабанная дробь... Да! Донецка! Браво федерация!!!!
Ответить
+6
-3
avatar
simargl (Чернигов)
26.07.2021 в 21:36
Судьи с ВАР потеряли квалификацию... и без телевизора судить бояться, не могут или не хотят... полный беспредел сегодня!!
Ответить
+5
-1
ratio (Дн-жинск)
26.07.2021 в 21:35
Такой классный матч и такое безобразное судейство. Не поставленый 100 проц пенальти в ворота Днепра. Левое удаление. 2 гола из явных офсайдов. И таким судьям еще зарплату подымают
Ответить
+7
-4
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 21:36
Какой на уй пеналь, а ? днепродым ты вонючий!
Ответить
+6
-5
avatar
simargl (Чернигов)
26.07.2021 в 21:35
Прикалывает "принципиальная" позиция редакции по первому месту в турнирной таблице ))))...
Ответить
+1
0
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 21:37
Просто смешно!
Ответить
+1
0
surzhik (Чернігів)
26.07.2021 в 22:04
Дивись таблицю на УПЛ, там ксе ОК
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 21:34
Ну как так???Ну блин(((Защита у нас ДНО.Долбик красава (((Русина в ДК обратно.Максимов ослабил игру заменами.Так нужна была победа(((
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+2
-7
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simargl (Чернигов)
26.07.2021 в 21:32
Просто огонь ))))!!! Где-то Ворскла потеряла нити игры...все сложно в полтавской королевстве.. не заметил что Днепр1 в меньшинстве. Спасибо командам за шоу)))!!!
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+4
0
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palmotron (Бровари)
26.07.2021 в 21:32
Друга жовта Логінову - не по ділу!(Повтор дивіться) Другий гол Ворскли забитий після офсайду! (Повтор це показав) Цікаво кому тиснув руку, 3.14дор Павелко, після голу Довбика!? Комусь не вигідні команди не з пулу!?? Довбик реально по грі дуже сподобався! Ворсклі удачі у грі з КуПСом (там арбітри не допоможуть) Дніпру - удачі у ПЛ!
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+4
-5
аалекс ( Крым)
26.07.2021 в 21:44
А повтор ничего не показал по поводу второго гола Днепра и пенальти в пользу полтавчан?
Ответить
+4
-4
avatar
palmotron (Бровари)
26.07.2021 в 21:47
Напишіть будь-ласка державною мовою, а то не розумію Ваш діалект...
+3
-5
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 21:51
Нет! Показал только в пользу Алекса из Крыма... Чьего???
+2
-4
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 21:52
Ну и педрило же ты! Реально не видел кого засуживают весь матч?
+2
-6


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