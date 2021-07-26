УПЛ. Ворскла - Днепр-1 2:2. Самострел, удаление и офсайд - элементы зрелищной перестрелки

Очень интриговала вывеска этого матча – очная битва двух претендентов на третье место. "Ворскла" уже успела сыграть один матч в текущем розыгрыше еврокубков, а руководители "Днепра-1" пафосно заявили, что команда должна быть там (в еврокубках) через год. Поэтому и футбол ждали содержательный.

Получилось действительно неплохо. "Ворскла" сделала одну смену в стартовом составе по сравнению с поединком против КуПС – Бондаренко присел на скамейку запасных, а Тамм вышел в основе. Из новичков на скамье также находились Кушниренко и Вакула.

У "Днепра-1" новых лиц мы увидели больше. Травма Юрчука обусловила дебют Паста. Лучкевич – игрок основного состава, поскольку есть проблемы с флангами защиты. Джурасек вышел в центре поля, поскольку и Игнатенко, и Пихалёнок пропускали матч. Никита Кравченко играл флангового полузащитника. А вот Назарий Русин должен был помогать Довбику впереди, и при этом смещаться в зону левого инсайда.

Однако, если честно, у днепрян мало что получалось в первом тайме. Темп задавала "Ворскла" и именно благодаря стараниям полтавчан футбол был привлекательным. В контексте "Днепра-1" надо отмечать два момента: супер-передачу Кравченко на Довбика с последующим неудачным ударом Артема (во вратаря), и индивидуальный проход самого Довбика с ударом.

"Ворскла" создала куда больше. Прежде всего – это супер-гол Степанюка, забитый ударом с правого угла штрафной площади, по причудливой траектории. Это вершина, топ, но были и другие моменты: удар Пуцлина, удар Кане, удар Якубу. Защита "Днепра-1" не справлялась, а Паст в воротах не выглядел надежной стеной. Поэтому один пропущенный для гостей в течение первого тайма – это еще нормальный результат.

Насыщенность стартового отрезка второго тайма поражала. Сначала две желтые в течение примерно десяти минут получил Логинов. Надо отметить, что на второе предупреждение защитнику "Днепра-1" довольно картинно (после подката) падал Кане. А потом команда Йовичевича неожиданно забила. Пердута ошибся с передачей, Джурасек присоединил Назаренко к контрнаступлению, тот отпасовал на Довбика, а фактурный нападающий "Днепра-1" третьего шанса не упустил – 1:1 плотным ударом из пределов штрафной площади.

Юрий Максимов сразу среагировал, проведя ряд замен, которые призваны были освежить атаку. Не факт, что это сработало бы, но "Днепр-1" сам помог "Ворскле". Полтавчане развивали позиционную атаку, Скляр с правого фланга сделал заброс на Вакулу, того опередил Сваток, но, выбивая мяч, не рассчитал траекторию. Снаряд перелетел голкипера Паста и вылетел не на угловой, а в ворота - 1:2 из-за очень досадного автогола и, возможно, с офсайдом в начальной фазе атаки. "Ворскле" упали в руки все козыри, однако она и здесь умудрилась "потянуть мелочь". То есть, пропустить из-за собственной ошибки: Ризнык выбил далеко в поле, днепряне выиграли борьбу, стремительно направили мяч в "четырнадцатую зону", далее передача на Довбика в "коридор", профессорская пауза от нападающего и точный удар мимо Ризныка. И бесполезные, но справедливые апелляции хозяев об офсайде. Передача действительно была в зону "вне игры".

"Ворскла" не отступила от идеи выиграть этот матч. Завершающий отрезок поединка провела в атаках, но третий не забила. Паст надежно сыграл во время удара Пешича, Пердута отдал неудачную передачу, а Пешич впоследствии не наказал Паста за очередную ошибку. На 87-й минуте Ивану не повезло с рикошетом – мяч пролетел мимо ворот, а уже перед финальным свистком Луизао не переиграл вратаря команды-соперницы ударом со средней дистанции.

Второй подряд поединок "Ворскла" заканчивает со счетом 2:2. И это не то, чем можно гордиться – если учитывать характер и содержание обоих поединков. Но можно отыграться в четверг. Победить КуПС – и тогда болельщики все простят. А "Днепр-1" проявил несгибаемый боевой дух – Йовичевич должен быть доволен. Даже несмотря на то, что досматривал матч из-за пределов технической зоны из-за удаления.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Владимир Володин (Херсон)

"Ворскла" - СК "Днепр-1" 2:2

Голы: Руслан Степанюк 7, Александр Сваток 67 (авт.) - Артем Довбик 59, Артем Довбик 72

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Даниил Кравчук 82), Александр Скляр, Оливье Тилль (Артем Челядин 62), Руслан Степанюк (Владислав Вакула 62), Сергей Яворский, Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков (Иван Пешич 64), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане (Луис Густаво Пальярес 62)

СК "Днепр-1": Евгений Паст, Владимир Адамюк, Артем Довбик, Игорь Когут (Франциско Ди Франко 58), Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич (Арсений Батагов 76), Марио Чуже, Невен Джурасек, Назарий Русин (Александр Назаренко 58), Александр Сваток

Предупреждения: Сергей Яворский 85, Артем Челядин 90, Александр Скляр 90+6 - Сергей Логинов 46, Игорь Когут 54, Сергей Логинов 56, Александр Назаренко 90

Удаление: Сергей Логинов 56