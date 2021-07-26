Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин: Команда понимает стиль, который проповедует Де Дзерби
Генеральный директор Шахтера - о победе над Ингульцом
facebook.com/Palkin.Sergey
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился своими впечатлениями от
– Какие у вас эмоции после первого матча? Довольны ли игрой "Шахтера"?
– В первые 80 минут игра была отличной. Все те идеи, которые Де Дзерби наигрывал на тренировочных сборах, мы увидели. Владение мячом в эти 80 минут, я думаю, было около 95 процентов. Статистика покажет – будет интересно посмотреть. Первые 80 минут отличные. Мы должны были забивать как минимум 6–7 голов. Хорошо то, что есть моменты. Главное – работать над реализацией, и тогда у нас все будет на высшем уровне.
– Как вы считаете, что пошло не так в последние 10 минут? Расслабились? Потеряли концентрацию?
– Мне кажется, когда ты атакуешь фактически 100 процентов времени, когда у тебя владение мячом под 95 процентов, наверное, где-то притупляется оборонительный момент. Думаю, ребята разберут эту ситуацию и над ней поработают, все наладят. Опять же, сложно, когда у соперника в штрафной 11 человек. И это длится фактически 80 минут. Можно где-то потерять концентрацию.
– Что скажете о новичках, которые вышли в стартовом составе? Траоре забил свой первый гол.
– Ребята очень хорошо отыграли – и Марлон, и Траоре, и Педриньо. Траоре забил важный для себя гол в первом официальном матче. Одно дело, когда забиваешь в товарищеском, а в официальном – это очень важно. Педриньо провел отличную игру, стадион даже в какой-то момент аплодировал ему. Марлон тоже был на высоте – все наши атакующие действия начинались с него. Сразу видно его главную роль в команде, зачем он нам был нужен. Вообще вся команда в первые 80 минут сыграла отлично. Поздравляю команду и тренеров с первой официальной победой! Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.
– Было очень много дальних ударов, чего не хватало в прошлом сезоне. Это заслуга тренерского штаба?
– В этом матче вообще было очень много моментов. Это главное! Когда не имеешь моментов, то не о чем и говорить. Ты можешь выиграть 1:0 или 2:0, не имея моментов, а когда у тебя их 7–8 за матч… Сочетание дальних ударов и тех тактических аспектов, что Де Дзерби наигрывал на сборах, – это очень хорошо. Значит, команда понимает стиль, который проповедует главный тренер, знает, как создавать моменты. И когда против тебя защищаются в 11 человек, это очень важно. При такой насыщенной обороне сложно создавать моменты, а у нас их было 7–8. Отличный результат.
– Какие ближайшие цели?
– Всегда выигрывать – у нас другой цели нет. Естественно, сегодня все мы думаем о групповом этапе Лиги чемпионов, о предстоящей квалификации, где нам нужно побеждать. Это наши цели на ближайшие недели.
Популярное сейчас
- Результаты и расписание мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2020
- Стало известно, по какому каналу покажут ответный поединок Ворсклы в Лиге конференций
- Суркис рассказал о судьбе Костевича и Кадири в Динамо
- 12 арендованных, конфликт с фанами и легендарный капитан. С чем Черноморец возвращается в УПЛ
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском