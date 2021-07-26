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Палкин: Команда понимает стиль, который проповедует Де Дзерби

Премьер-лига
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(1 голосов)

Генеральный директор Шахтера - о победе над Ингульцом

Палкин: Команда понимает стиль, который проповедует Де Дзерби

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился своими впечатлениями от матча 1-го тура Премьер-лиги с "Ингульцом" (2:1).

– Какие у вас эмоции после первого матча? Довольны ли игрой "Шахтера"?

– В первые 80 минут игра была отличной. Все те идеи, которые Де Дзерби наигрывал на тренировочных сборах, мы увидели. Владение мячом в эти 80 минут, я думаю, было около 95 процентов. Статистика покажет – будет интересно посмотреть. Первые 80 минут отличные. Мы должны были забивать как минимум 6–7 голов. Хорошо то, что есть моменты. Главное – работать над реализацией, и тогда у нас все будет на высшем уровне.

– Как вы считаете, что пошло не так в последние 10 минут? Расслабились? Потеряли концентрацию?

– Мне кажется, когда ты атакуешь фактически 100 процентов времени, когда у тебя владение мячом под 95 процентов, наверное, где-то притупляется оборонительный момент. Думаю, ребята разберут эту ситуацию и над ней поработают, все наладят. Опять же, сложно, когда у соперника в штрафной 11 человек. И это длится фактически 80 минут. Можно где-то потерять концентрацию.

– Что скажете о новичках, которые вышли в стартовом составе? Траоре забил свой первый гол.

– Ребята очень хорошо отыграли – и Марлон, и Траоре, и Педриньо. Траоре забил важный для себя гол в первом официальном матче. Одно дело, когда забиваешь в товарищеском, а в официальном – это очень важно. Педриньо провел отличную игру, стадион даже в какой-то момент аплодировал ему. Марлон тоже был на высоте – все наши атакующие действия начинались с него. Сразу видно его главную роль в команде, зачем он нам был нужен. Вообще вся команда в первые 80 минут сыграла отлично. Поздравляю команду и тренеров с первой официальной победой! Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

– Было очень много дальних ударов, чего не хватало в прошлом сезоне. Это заслуга тренерского штаба?

– В этом матче вообще было очень много моментов. Это главное! Когда не имеешь моментов, то не о чем и говорить. Ты можешь выиграть 1:0 или 2:0, не имея моментов, а когда у тебя их 7–8 за матч… Сочетание дальних ударов и тех тактических аспектов, что Де Дзерби наигрывал на сборах, – это очень хорошо. Значит, команда понимает стиль, который проповедует главный тренер, знает, как создавать моменты. И когда против тебя защищаются в 11 человек, это очень важно. При такой насыщенной обороне сложно создавать моменты, а у нас их было 7–8. Отличный результат.

– Какие ближайшие цели?

– Всегда выигрывать – у нас другой цели нет. Естественно, сегодня все мы думаем о групповом этапе Лиги чемпионов, о предстоящей квалификации, где нам нужно побеждать. Это наши цели на ближайшие недели.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.07.2021 в 22:40
Все супер! Главное реализация!
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.07.2021 в 22:37
Говорить о стиле где чемпионат это стадо баранов, покорно идущих за "гением" футбола Павелко, глупо. Понты после евротурнира будешь колотить. Если сможешь.
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0
0
Romb_DK (Київ)
26.07.2021 в 22:24
Генк покаже
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
26.07.2021 в 22:12
Еле еле душа в теле выиграла да ну стуль
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+1
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aleks68
26.07.2021 в 22:31
тебе какое дело .....
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