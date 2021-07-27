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Дикий: УПЛ не может заставить клубы вакцинироваться, это дело добровольное

Премьер-лига
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Исполнительный директор УПЛ рассказал о вопросах вакцинации

Дикий: УПЛ не может заставить клубы вакцинироваться, это дело добровольное

fcbalkans.com.ua

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о вопросах проведения вакцинации от коронавируса.

– Английская Премьер-лига планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для игроков, тренеров, сотрудников клубов, участвующих в турнире. Есть ли подобные действия в планах Украинской Премьер-лиги?

– На сегодняшний день у нас есть действующий Временный протокол, согласно которому вакцинация не является обязательной. То есть заставить футболистов и клубы вакцинироваться мы не можем, это дело добровольное. Согласно рекомендациям, для вакцинированных футболистов проще процедура контроля.

– То есть чтобы облегчить прохождение процедуры контроля безопасности футболисты сами заинтересованы в вакцинации?

– Перед матчем врач команды передает делегату данные о состоянии игроков и данные о тестах, которые они прошли. Тем, у кого есть документ о прохождении полного курса вакцинации, проходить регулярное тестирование не обязательно.

– А что с болельщиками? В Англии на стадионы будут пускать только тех, у кого есть соответствующий сертификат.

– Вопрос с болельщиками также регламентируется Временным протоколом. Обязательная вакцинация не требуется, но зрители должны соблюдать требования индивидуальной защиты и социальную дистанцию. Соблюдение этого, а также температурный контроль на входе, должен обеспечить клуб-хозяин матча.

– Изменять требования Временного протокола не планируете?

Право каждого человека решать — хочет он вакцинироваться или нет. Возможность провести вакцинацию клубам предоставлена. Некоторые клубы, Шахтер, Динамо, частично Десна, уже вакцинировались, другие тоже планируют.

– То есть УПЛ готова помогать клубам в вакцинации, но заставлять никого не будете?

– Да, именно так. При этом УПЛ совместно со Спортивно-медицинским комитетом УАФ контактируют с клубами и готовы оказать содействие при проведении вакцинации.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
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Источник:
football.ua

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