Защитник Александрии Мирошниченко: Некоторые эксперты не воспринимали нас всерьез

Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко поделился своими впечатлениями о победе над Зарей (1:0) в 1-м туре УПЛ.

"В межсезонье "Александрию" покинули многие ведущие игроки и некоторые эксперты в своих комментариях не воспринимали нас всерьез. Однако "Александрия" качественно поработала на трансферном рынке, да и мы старались четко выполнять указания нового тренерского штаба.

Для нас очень важно было не разочаровать своих болельщиков в стартовом поединке с амбициозным соперником - "Зарей". На мой взгляд, благодаря правильно избранной тактике, сплоченности, мы не позволили луганчанам часто угрожать нашим воротам. Мы же могли снять с повестки дня вопрос о победителе значительно раньше, но подводила реализация. Однако я считаю, что мы взяли верх заслуженно.

Приятно отметить, что новички легко вписались в коллектив", - сказал Мирошниченко.