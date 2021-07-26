Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Александрии Мирошниченко: Некоторые эксперты не воспринимали нас всерьез
Горожане в матче стартового тура одолели бронзового призера
fco.com.ua
Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко поделился своими впечатлениями о
"В межсезонье "Александрию" покинули многие ведущие игроки и некоторые эксперты в своих комментариях не воспринимали нас всерьез. Однако "Александрия" качественно поработала на трансферном рынке, да и мы старались четко выполнять указания нового тренерского штаба.
Для нас очень важно было не разочаровать своих болельщиков в стартовом поединке с амбициозным соперником - "Зарей". На мой взгляд, благодаря правильно избранной тактике, сплоченности, мы не позволили луганчанам часто угрожать нашим воротам. Мы же могли снять с повестки дня вопрос о победителе значительно раньше, но подводила реализация. Однако я считаю, что мы взяли верх заслуженно.
Приятно отметить, что новички легко вписались в коллектив", - сказал Мирошниченко.
Напомним, что во втором туре УПЛ "Александрия" сыграет на выезде с "Минаем". Матч состоится 31 июля и начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- На её месте могла быть Харлан. Позднякова – олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле
- Стало известно, по какому каналу покажут ответный поединок Ворсклы в Лиге конференций
- "Выдающаяся игра Лунина". Редакция Marca выделила украинского вратаря по итогам матча с Рейнджерс
- Стало известно, почему Динамо до сих пор не договорилось с Рамиресом - СМИ
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО