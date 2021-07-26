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Защитник Александрии Мирошниченко: Некоторые эксперты не воспринимали нас всерьез

Премьер-лига
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Горожане в матче стартового тура одолели бронзового призера

Защитник Александрии Мирошниченко: Некоторые эксперты не воспринимали нас всерьез

fco.com.ua

Новина українською

Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко поделился своими впечатлениями о победе над Зарей (1:0) в 1-м туре УПЛ.

"В межсезонье "Александрию" покинули многие ведущие игроки и некоторые эксперты в своих комментариях не воспринимали нас всерьез. Однако "Александрия" качественно поработала на трансферном рынке, да и мы старались четко выполнять указания нового тренерского штаба.

Для нас очень важно было не разочаровать своих болельщиков в стартовом поединке с амбициозным соперником - "Зарей". На мой взгляд, благодаря правильно избранной тактике, сплоченности, мы не позволили луганчанам часто угрожать нашим воротам. Мы же могли снять с повестки дня вопрос о победителе значительно раньше, но подводила реализация. Однако я считаю, что мы взяли верх заслуженно.

Приятно отметить, что новички легко вписались в коллектив", - сказал Мирошниченко.

Напомним, что во втором туре УПЛ "Александрия" сыграет на выезде с "Минаем". Матч состоится 31 июля и начнется в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Денис Мирошниченко
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