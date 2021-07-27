Селин, Степаненко и тренер-дебютант. Символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Первый тур украинского первенства, возвращение которого мы с вами так долго ждали, уже позади. И согласитесь, увиденные матчи не разочаровали. Да, не было чемпиона Украины, но был обновленный "Шахтер", добротный "Верес", классная "Десна", боевой "Металлист 1925", а также "Днепр-1" и "Ворскла", которые в понедельник выдали веселую перестрелку без убитых.

По славной традиции, UA-Футбол сформировал сборную из лучших футболистов первого тура УПЛ. За основу мы взяли современную схему 3-4-3, постаравшись максимально разнообразить команду. Мы понимаем, что наилучшие впечатления произвела на зрителей "Десна", но мы нашли и других героев стартового тура.

Вратарь - Олег Билык, "Александрия"

На позицию "первого номера" претендовали сразу два голкипера. Однако несмотря на несколько классных сейвов от Дениса Сидоренко, в нашу команду мы взяли кипера "Александрии". Главная причина проста - сухой матч. В своей же первой игре нового сезона Билык оставил ворота на замке, пара раз выручив свою команду. Особенно на старте матча. Да, ранее молодой вратарь вынужден был сидеть за спиной у опытного Панькива, однако сейчас в Александрии совсем другая команда. И Олег в ней основной вратарь.

Правый центральный защитник - Александр Павловец, "Колос"

Для тех, кто пропустил матч "Верес" - "Колос", скажем одну вещь: эта встреча была не про атаку. Здесь на первую роль выходила борьба. В этом плане дебютант команды Костышина был почти безупречен, поскольку Павловец классно отыграл на свой позиции в центре обороны. Помимо выигранных дуэлей, он часто начинал атаки своими длинным передачи, которые доходили до Ники Ситчинавы. После такого матча, есть вероятность, что Павловец надолго займет место в старте.

Центральный защитник - Владислав Бабогло, "Александрии"

Еще один футболист Юрия Гуры, который не ударил в грязь лицом в стартовой игре. 22-летний центрбек вышел в старте вместе с Дуброй и они оба отлично действовали в обороне. "Заря" серьезно прижала оппонента в самом начале встрече, и во многом надежная игра Бабогло помогла "горожанам" удержать ворота на замке. Помимо прямых обязанностей, Владислав не забывал подключаться на стандарты, где он вполне неплохо играет на втором этаже.

Левый центральный защитник - Евгений Селин, "Десна"

Спустя четыре с половиной года, опытный защитник вернулся в родной чемпионат и сходу вышел в стартовом составе своей новой команды. И сыграл он отлично. У Александра Рябоконя был не такой большой выбор в защите, а потому на позиции центрбека вышел номинально крайний защитник Селин. Имея за спиной огромный опыт, Евгений практически не допускал помарок, спокойно выходил из-под прессинга и отдавал точные передачи. Ну что сказать, с возвращением!

Правый латераль - Додо, "Шахтер"

Иногда ты смотришь за игрой еще молодого защитника "горняков" и думаешь: а как у него хватает сил закрывать всю бровку, бегая из стороны в сторону на такой скорости? Бразилец действительно вездесущ, однако при новом наставнике стала немного меняться его изначальная роль. Теперь Додо действует не только на фланге атаки, но временами смещается ближе к центру поля или на позицию инсайдов. Защитники "Ингульца" часто упускали того из виду, что позволяло Додо создавать в атаке. Нам остается только наблюдать за дальнейшим прогрессом фулбека "горняков".

Центральный полузащитник - Дмитрий Крыськив, "Металлист 1925"

В своей же первой игре в элите, харьковский клуб добыл победу на родной арене, обыграв "Рух" со счетом 2:1. Ключевой фигурой на поле был 20-летний воспитанник "Шахтера" Дмитрий Крыськив, который ранее выделялся и в Первой лиге, и сейчас не затерялся в элите. И дело тут не только в красивом голе полузащитника. Крыськив вел игру своей команды, отдавал своевременные передачи и создавал моменты для партнеров. Чего только стоит его прострел в самом начале второго тайма, когда он сделал все для того, чтобы Фабиньо забивал. Но бразилец просто махнул мимо мяча, испортив старания талантливого футболиста.

Центральный полузащитник - Тарас Степаненко, "Шахтер"

Есть такое правило: не знаешь, кого взять в сборную тура, ставь Степаненко. За старания. Однако в игре с "Ингульцом" Тарас непросто старался. В паре с Майконом они были главными распасовщиками своей команды, которые соединяли линию обороны с атакующими футболистами. На счету Степаненко 114 точных передач (121 всего), а также красавец-ассист в моменте со вторым голом. Де Дзерби нашел украинского Локателли?

Левый латераль - Геннадий Пасич, "Верес"

В первом туре новичок УПЛ "Верес" смог сыграть вничью с "Колосом". Достойный результат, учитывая, что совсем скоро ковалевцы стартуют в еврокубках. Команда Юрия Вирта запомнилась прежде всего командными действиями, однако мы нашли одного человека, которого выделим отдельно. Это один из братьев Пасичей - Геннадий. Играя левого полузащитника, он не только помогал в обороне, но и постоянно подключался в атаку, и наносил опасные удары. Главный момент "Вереса" был именно при участии Геннадия, когда игрок наносил удар через себя в падении. Ах, если бы не Волынец, мы бы увидели настоящий шедевр.

Правый вингер - Владислав Калитвинцев, "Десна"

Чисто для сравнения. Калитвинцев-младший в сезоне УПЛ 2020/21 - 1707 минут, один гол. Сезон 2021/22 - 90 минут, два гола. Ну разве не красавец? В первом туре "северяне" разгромили "Черноморец" 3:0, который долгое время надежно держал оборону, однако сломался во втором тайме. Именно дубль Калитвинцева стал ключевыми. Сначала Влад отправил мяч ударом в касание в верхний угол ворот Кучерука (здесь не без ошибки кипера), а после классным выстрелом завершил атаку своей команды. Александру Рябоконю остается верить, что Владислав не сбавит оборотов до конца кампании.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

Один из главных украинских героев Евро-2020 (играл мало, зато как!) ударно начал новую кампанию. Довбик по старой традиции снова забил в ворота "Ворсклы", причем сделал это дважды. В обоих случаях его команда к тому же играла в меньшинстве, но Довбика это не особо останавливало. Да, недоброжелатели вспомнят, что во время второго гола Артем находился в офсайде, но это не его вина, а главного арбитра. Форвард просто сделал свое дело - забил. Остальное не в его компетенции.

Левый вингер - Эрнест Антви, "Львов"

Учитывая, что мы уже успели задействовать двух футболистов "Шахтера" в нашей команде, место на левом крыле атаки мы отдадим не Соломону, а Эрнесту. И пусть кто-то скажет, что это незаслуженно. Именно Антви был наиболее ярким футболистом стартового матча УПЛ. Именно он отдал голевую передачу, когда команда Бессмертного сравняла. И именно он настолько часто разгонял атаки по левому флангу, что Маркевичу пришлось укреплять именно зону правого фулбека, дабы немного замедлить юркого Антви. Да, Эрнест точно занесет первый тур себе в актив.

Тренер - Валерий Кривенцов, "Металлист 1925"

Возможно, многие ожидали увидеть здесь Александра Рябоконя, однако мы сделали ставку на наставника харьковского клуба. И сейчас объясним почему. В отличие от коуча "северян", Валерий Кривенцов и его подопечные подходили к игре с "Рухом" в статусе аутсайдера, но сумели добыть дебютные три очка. Кривенцов здорово подготовил команду, которая грамотно распоряжалась моментами в первом тайме, а также очень компактно играла в обороне. Да, после перерыва харьковчане сильно прижались к своим владением, однако и здесь Валерий Сергеевич действовал грамотно, вовремя пускал в бой свежих игроков, которые помогли удержать победный счет. Весьма достойный дебют 47-летнего наставника УПЛ.