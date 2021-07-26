Три результативные ошибки. Судейский эксперт объяснил, почему бригада арбитров провалила матч Ворскла - Днепр-1

Первый тур УПЛ (семь его матчей из восьми) в плане судейства прошел бы хорошо, если бы не провал бригады во главе с Юрием Ивановым в Полтаве. Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар вынужден констатировать наличие несколько грубых ошибок и искать причины этих ошибок. Ведь судейство повлияло на ход матча.

В первую очередь Мирослав Иванович отмечает, что наши арбитры, к сожалению, не придерживаются трендов, заданных чемпионатом Европы. На Евро-2020 судьи отошли от манеры свистеть при первой же возможности, давали бороться, а в первом туре УПЛ нечто подобное проявлялось только у Новохатнего (матч "Заря" - "Александрия"). Это все объясняется тем, что Лучано Лучи, Куратор украинского арбитража, не общался с подопечными в межсезонье, и уж точно не была проведена аналитическая работа по поводу выделения тенденций, имевших место на чемпионате Европы. То есть, мировое и европейское судейство идет в ногу со временем, меняется для улучшения качества футбола, а наш арбитраж замкнутый в пузырьке, где действуют свои правила.

- Без ВАР нашим арбитрам судить сложно. Как только случился не проходной, а боевой, насыщенный событиями матч – имеем судейский скандал. Удаление Логинова произошло после двух желтых карточек. Нет сомнений относительно первой, а вот вторая несправедлива, - говорит Мирослав Иванович. - Логинов не нарушал правил и не заслуживал наказания. Кане проткнул мяч, а затем в падении зацепился о ногу Логинова, который катился в подкате, но не играл в ноги. К сожалению, Иванов "купился" на падение Кане.

Следующая ошибка – это второй гол "Ворсклы" (67-я минута). Точнее, гол забит правильно, но предшествовала взятию ворот передача на правый фланг в офсайд. Это ответственность опытного ассистента Володина, который не отстал от эпизода, а просто неправильно его расценил. Зато на 72-й минуте, когда Довбик забил свой второй мяч, офсайд не зафиксировал "тяжеловес" Скрипка. Здесь вообще никаких оправданий – офсайд был минимум метровым, трудно понять характер этой ошибки, - сказал судейский эксперт.

- Нельзя обойти вниманием падения Игоря Пердуты в штрафной "Днепра-1" на 57-й минуте матча. Падение, обусловлено четким акцентированным ударом по ногам от соперника. Возможно, Иванов не совсем хорошо видел эпизод, ибо был перекрыт, но ассистент Володин видел момент и должен был помочь арбитру в поле. Но не помог, - сказал Мирослав Ступар.

Добавим, что матч в Полтаве между местной "Ворсклой" и "Днепром-1" завершился со счетом 2:2.