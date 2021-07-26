  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Три результативные ошибки. Судейский эксперт объяснил, почему бригада арбитров провалила матч Ворскла - Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три результативные ошибки. Судейский эксперт объяснил, почему бригада арбитров провалила матч Ворскла - Днепр-1

Премьер-лига
(5 голосов)

Судейский анализ матча от Мирослава Ступара. Арбитр - Юрий Иванов

Три результативные ошибки. Судейский эксперт объяснил, почему бригада арбитров провалила матч Ворскла - Днепр-1

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый тур УПЛ (семь его матчей из восьми) в плане судейства прошел бы хорошо, если бы не провал бригады во главе с Юрием Ивановым в Полтаве. Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар вынужден констатировать наличие несколько грубых ошибок и искать причины этих ошибок. Ведь судейство повлияло на ход матча.

В первую очередь Мирослав Иванович отмечает, что наши арбитры, к сожалению, не придерживаются трендов, заданных чемпионатом Европы. На Евро-2020 судьи отошли от манеры свистеть при первой же возможности, давали бороться, а в первом туре УПЛ нечто подобное проявлялось только у Новохатнего (матч "Заря" - "Александрия"). Это все объясняется тем, что Лучано Лучи, Куратор украинского арбитража, не общался с подопечными в межсезонье, и уж точно не была проведена аналитическая работа по поводу выделения тенденций, имевших место на чемпионате Европы. То есть, мировое и европейское судейство идет в ногу со временем, меняется для улучшения качества футбола, а наш арбитраж замкнутый в пузырьке, где действуют свои правила.

- Без ВАР нашим арбитрам судить сложно. Как только случился не проходной, а боевой, насыщенный событиями матч – имеем судейский скандал. Удаление Логинова произошло после двух желтых карточек. Нет сомнений относительно первой, а вот вторая несправедлива, - говорит Мирослав Иванович. - Логинов не нарушал правил и не заслуживал наказания. Кане проткнул мяч, а затем в падении зацепился о ногу Логинова, который катился в подкате, но не играл в ноги. К сожалению, Иванов "купился" на падение Кане.

Следующая ошибка – это второй гол "Ворсклы" (67-я минута). Точнее, гол забит правильно, но предшествовала взятию ворот передача на правый фланг в офсайд. Это ответственность опытного ассистента Володина, который не отстал от эпизода, а просто неправильно его расценил. Зато на 72-й минуте, когда Довбик забил свой второй мяч, офсайд не зафиксировал "тяжеловес" Скрипка. Здесь вообще никаких оправданий – офсайд был минимум метровым, трудно понять характер этой ошибки, - сказал судейский эксперт.

- Нельзя обойти вниманием падения Игоря Пердуты в штрафной "Днепра-1" на 57-й минуте матча. Падение, обусловлено четким акцентированным ударом по ногам от соперника. Возможно, Иванов не совсем хорошо видел эпизод, ибо был перекрыт, но ассистент Володин видел момент и должен был помочь арбитру в поле. Но не помог, - сказал Мирослав Ступар.

Добавим, что матч в Полтаве между местной "Ворсклой" и "Днепром-1" завершился со счетом 2:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Андрей(Киев) (Киев)
27.07.2021 в 00:40
Да уж,четыре ошибки повлиявшие на результат матча,много не то что для матча,для всего тура.Как Лучи в этот раз будет оправдывать Иванова?
Ответить
+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
27.07.2021 в 00:06
итог---расстрелять на х...всю бригаду арбитров.
Ответить
+1
0
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 23:38
А чего ж Шахтёр на первом месте в таблице УПЛ? Выдаём желаемое за действительное? А, продажная редакция???
Ответить
+2
-2
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 23:09
И что? Ну эксперт, ну сказал... а кто его будет слушать? Кто отменит результат? Лучше уберите на ... Лучи и бригаду Иванова тоже!
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...