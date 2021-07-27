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Довбик: Доволен, что забил. Доволен, что команда выдержала, играя в меньшинстве
scdnipro1.com.ua
Форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который сделал дубль в
- Насколько доволен тем, что удалось голы перенести из сборной в чемпионат?
- Доволен, что забил; доволен, что команда выдержала тяжелые полчаса, когда играли в меньшинстве. Все выложились на 100 процентов, поэтому можно сказать, что выжали максимум из сложившейся ситуации.
- Ты к команде присоединился недавно. Насколько удалось выдержать 90 минут?
- Чувствую себя хорошо. В конце матча уже начались судороги, ведь мы играли в меньшинстве, пришлось больше бегать.
- С учетом двух голов, еще жалеешь о моменте в первом тайме?
- Да, конечно, такие моменты надо реализовывать. Если их будет больше, то количество перейдет в реализацию.
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