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Довбик: Доволен, что забил. Доволен, что команда выдержала, играя в меньшинстве

Премьер-лига
(1 голосов)
Довбик: Доволен, что забил. Доволен, что команда выдержала, играя в меньшинстве

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который сделал дубль в матче 1-го тeра УПЛ с "Ворсклой" (2:2), прокомментировал итог поединка.

- Насколько доволен тем, что удалось голы перенести из сборной в чемпионат?

- Доволен, что забил; доволен, что команда выдержала тяжелые полчаса, когда играли в меньшинстве. Все выложились на 100 процентов, поэтому можно сказать, что выжали максимум из сложившейся ситуации.

- Ты к команде присоединился недавно. Насколько удалось выдержать 90 минут?

- Чувствую себя хорошо. В конце матча уже начались судороги, ведь мы играли в меньшинстве, пришлось больше бегать.

- С учетом двух голов, еще жалеешь о моменте в первом тайме?

- Да, конечно, такие моменты надо реализовывать. Если их будет больше, то количество перейдет в реализацию.

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В статье: Ворскла (Полтава) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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