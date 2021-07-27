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Йовичевич: Мы дважды отыгрались в меньшинстве - это доказательство характера команды

Премьер-лига
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Сам хорват также был удален

Йовичевич: Мы дважды отыгрались в меньшинстве - это доказательство характера команды

Фото: СК Днепр-1

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Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал результат матча против "Ворсклы" (2:2) в 1-м туре УПЛ.

"Думаю, что результат закономерен. Мы дважды отыгрались в меньшинстве — не знаю, когда такое здесь случалось последний раз. Это доказательство характера команды и могу только поздравить ее за эти усилия, за храбрость. Так прессинговать в меньшинстве. Я просто кайфовал. Верил до конца в победу, и жаль, что не забил Назаренко. Но в то же время и Паст нас выручил. Поэтому, в общем, закономерный результат в тяжелом матче.

В первые 25-30 минут мы чувствовали несыгранность, волнение первого матча. Но потом выровняли игру, взяли мяч под контроль. Во втором тайме и гол, и удаление заставили быть нас еще храбрее. Взяли матч под контроль: контролировали и пространство без мяча, и воспользовались своими моментами. Обожаю эту команду. Знаю, что будем расти. Не будем делать окончательных выводов после первого матча. Это марафон.

Не знаю, что постоянно происходит в матчах с "Ворсклой. В прошлом чемпионате мы также играли здесь в меньшинстве. Ты должен пролить кровь, чтобы претендовать на победу. Там вне игры, там сомнительная ситуация… Моя реакция как тренера значит, что я не камень. Футбол это игра эмоций. Они признали ситуацию, но удалили меня. Ничего, идем дальше. Я тоже должен сделать выводы", - сказал Йовичевич.

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В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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