  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай представил новую форму и обновил технического спонсора
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай представил новую форму и обновил технического спонсора

Премьер-лига
(1 голосов)

Домашняя форма выполнена в традиционном голубом цвете

Минай представил новую форму и обновил технического спонсора

Фото: ФК Минай

Новина українською

ФК "Минай" представил новые игровые комплекты на сезон УПЛ 2021/22.

Домашняя форма выполнена в традиционном голубом цвете, выездная - в темно-синем.

Техническим спонсором закарпатской команды является компания Kelme. Ранее "закарпатцы" сотрудничали с Nike.

Добавим, что ранее "Минай" подписал трех новичков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (Fale town Fale state)
27.07.2021 в 08:54
Голубой Минай, голубой...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...