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Минай представил новую форму и обновил технического спонсора
Домашняя форма выполнена в традиционном голубом цвете
Фото: ФК Минай
ФК "Минай" представил новые игровые комплекты на сезон УПЛ 2021/22.
Домашняя форма выполнена в традиционном голубом цвете, выездная - в темно-синем.
Техническим спонсором закарпатской команды является компания Kelme. Ранее "закарпатцы" сотрудничали с Nike.
Добавим, что ранее "Минай" подписал трех новичков.
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Источник:ФК Минай
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Комментарии (1)
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Caballero (Fale town Fale state)
27.07.2021 в 08:54
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