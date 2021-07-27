Динамо завершило тренировочные сборы и отправилось в Украину

В понедельник, 26 июля, для киевского "Динамо" завершились предсезонные тренировочные сборы.

В это межсезонье они выдались насыщенными – в течение одного месяца киевляне провели 12 контрольных поединков.

Кроме того, команда побывала в четырех странах – помимо Франции, Швейцарии и Австрии, где "бело-синие" базировались и тренировались, динамовцы также провели контрольный матч – последний в программе сбора – в Италии.

По дороге в аэропорт Зальцбурга автобусы с командой проехали и по территории Германии.

Вчера утром динамовцы провели тренировку, после чего вечером отправились в Украину. Самолет с делегацией киевлян прибудет в аэропорт Борисполь около полуночи.

Напомним, первый свой матч в УПЛ "Динамо" сыграет против ровенского "Вереса". Поединок состоится 1 августа и начнется в 19:30.