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Тренер Ворсклы - о ничьей с Днепром-1: На скамейке от подобной игры можно сойти с ума

Премьер-лига
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Виктор Ульяницкий прокомментировал результат матча 1-го тура в УПЛ

Тренер Ворсклы - о ничьей с Днепром-1: На скамейке от подобной игры можно сойти с ума

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Тренер "Ворсклы" Виктор Ульяницкий прокомментировал результат матча 1-го тура УПЛ против "Днепра-1" (2:2) в эфире канала "Футбол".

"Такая игра замечательная для болельщиков, но не для тренеров, потому что на скамейке от подобного можно сойти с ума. "Днепр-1" использовал свой минимум моментов, мы же не использовали солидное количество своих. Будем работать над этим.

К игре с днепрянами подходили через призму игры с "Куопио". Дали нашим лидерам сыграть неполный матч, счет 2:2 – закономерный. Футбол вообще строится на ошибках. Сейчас стоит поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперед. Так, горели желанием победить, чего-то не хватило. Хочу позвать болельщиков на ответный матч с "Куопио", - сказал Ульяницкий.

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1 Виктор Уляницкий
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Источник:
ФК Ворскла

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