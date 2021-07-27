Выберите лучший гол 1-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

После небольшого перерыва, заполненного незабываемым Евро-2020, чемпионат Украины возвращается к родным болельщиков. А значит, снова пора выбирать лучшие голы тура. Вашему вниманию, претенденты на почетное звание по версии редакции UA-Футбол. Голы идут в хронологическом порядке.

Автором первого гола чемпионата 2021/22 стал форвард "Мариуполя" Андрей Кулаков. Он нанес удар практически в пустые ворота "Львова", то есть ничего особенного. Но заслуживает внимания комбинация, после которой собственно и состоялось взятие ворот

Далее в нашем списке пример взаимопонимания и невероятного исполнительского мастерства от игроков "Шахтера". Тарас Степаненко забрасывает мяч в штрафную, а Алан Патрик бьет в касание. У голкипера "Ингульца" шансов не было

А как вам удар 20-летнего Дмитрия Крыськива из "Металлиста 1925"?! Очень эффектно! А еще этот гол принес харьковчанам победу в дебютном матче на уровне УПЛ

Протащил мяч пол поля и, не дождавшись хоть какого сопротивления, пробил в нижний угол с 20 метров - это хавбек "Александрии" Иван Калюжный в игре с "Зарей"

Игра с "Черноморцем" стала бенефисом для Владислава Калитвинцева. Мы отметим его второй мяч

В поединке между "Ворсклой" и "Днепром-1" зрители увидели четыре результативных удара, из которых два попадают в наш хит-парада. Уже на седьмой минуте Руслан Степанюк удивил Евгения Паста своим ударом с угла штрафной

А после перерыва, когда "Днепр-1" уже остался в меньшинстве, Артем Довбик впервые сравнял счет, эффектно положив на газон опытного Сергея Яворского

Андрей Кулаков ("Мариуполь")

Алан Патрик ("Шахтер")

Дмитрий Крыськив ("Металлист 1925")

Иван Калюжный ("Александрия")

Владислав Калитвинцев ("Десна")

Руслан Степанюк ("Ворскла")

Артем Довбик ("Днепр-1")