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В Минае появился новый спортивный директор
В руководстве закарпатцев произошли изменения
Фото: ФК Минай
"Минай" назначил нового спортивного директора. Им стал Сергей Билан.
"В Минае он работает с 2017 года. За это время стал активным участником создания и отладки работы ДЮСШ Минай, а также Академии нашего клуба.
При руководстве Билана ДЮСШ ФК Минай стала одной из самых успешных в области: сегодня в школе занимается более 200 детей из города и района.
Дети постоянно участвуют в турнирах своей возрастной группы и завоевывают там призовые места. В том числе и в Европе", - сказано в заявлении закарпатцев.
Напомним, что ранее должность спортивного директора закарпатского клуба занимал Михаил Кополовец.
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