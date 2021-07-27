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В Минае появился новый спортивный директор

Премьер-лига
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В руководстве закарпатцев произошли изменения

В Минае появился новый спортивный директор

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" назначил нового спортивного директора. Им стал Сергей Билан.

"В Минае он работает с 2017 года. За это время стал активным участником создания и отладки работы ДЮСШ Минай, а также Академии нашего клуба.

При руководстве Билана ДЮСШ ФК Минай стала одной из самых успешных в области: сегодня в школе занимается более 200 детей из города и района.

Дети постоянно участвуют в турнирах своей возрастной группы и завоевывают там призовые места. В том числе и в Европе", - сказано в заявлении закарпатцев.

Напомним, что ранее должность спортивного директора закарпатского клуба занимал Михаил Кополовец.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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