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Днепр-1 готов к еврокубкам. О чем говорить после 1-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Новый "Шахтер", первые впечатления от "Десны" и отсутствие опасений насчет "Зари" - в новых итогах тура от UA-Футбол

Днепр-1 готов к еврокубкам. О чем говорить после 1-го тура УПЛ

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

"Колос" наступает на те же грабли

Не сомневаюсь, что на Лигу конференций или на "Динамо" у ковалёвцев будет максимальный настрой. Однако в стартовой игре нового чемпионата подопечные Руслана Костышина опять заставили многих усомниться, что заслужили сыграть в еврокубках. Против команд, которые компактно закрываются сзади, представитель Киевской области просто без понятия, что делать. И если бы мы только этим летом узнали об этой проблеме. Так это же длится с тех пор, как клуб появился в УПЛ. Пора уже открывать новую должность: тренер по работе команды первым номером против соперников из нижней части турнирной таблицы.

Понятно, что последнее кому-то может показаться глупостью. Но факт налицо: Руслану Костышину не удаётся а) взламывать автобусы, б) выжать из своих подопечных максимум в не самых ярких по вывеске турнирных играх. Например, похожая история была в последнем туре прошлого чемпионата, когда ковалёвцы в родных стенах играли против "Динамо" и просто отбывали номер. Сколько бы тренер тогда ни кричал на своих подопечных с технической зоны, достучаться до них так и не удалось. Александр Рыженко

"Днепр-1" готов к еврокубкам. Декларируемые руководством задачи соответствуют реальным возможностям команды

"Днепр-1" играл против соперника, который уже провел в сезоне один официальный поединок и форсировал подготовку к старту в еврокубках. При этом днепряне выглядели ничем не хуже "Ворсклы": тринадцать ударов против четырнадцати у соперника, по шесть точных у каждой из команд, по две ключевые передачи, более высокий показатель ожидаемых голов у "Днепра-1" – 1.48 против 1.08. "Ворскла" в целом в матче осуществила больше ТТД, выполнила больше передач и чаще грузила мяч с флангов, но надо учитывать довольно раннее удаление в составе "Днепра-1". Было бы странно, если бы при численном преимуществе на протяжении почти тайма "Ворскла" не опередила соперника по какому-то из статистических компонентов.

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А что это значит? Что "Днепр-1" уже сейчас по уровню игры соответствует нашим полпредам в еврокубках – как минимум пятому-четвертому месту. Поэтому задачи, декларируемые руководством днепрян, не выглядят высосанными из пальца. Команда хорошо укомплектована и продолжает усиливаться (по слухам, вот-вот к коллективу должен присоединиться Гуцуляк, на подходе также Шабанов с Дубинчаком), тренерский штаб не имеет проблем с игровыми идеями. А это значит, что Лига получила еще одного амбициозного бойца. Чем выше конкуренция – тем лучше шансы, что на евроарену отберутся действительно достойные участники. Игорь Семйон

"Шахтер" меняет стиль. В субботу мы увидели зачатки новой команды

Первый официальный матч Роберто де Дзерби в Украине ждали все. Так уж вышло, что отношение к двум грандам всегда особое, а учитывая, что действующий чемпион пропускал первый тур, "Шахтер" попал под еще более пристальное внимание. "Горнякам" нужно было стартовать как можно увереннее. Несмотря на счет 2:1 (не самый крупный, так ведь?), вице-чемпион провел хороший матч.

Главный тезис - "Шахтер" меняется. Это было заметно еще по первому тайму. В игре много новых тактических нюансов (быстрое перемещение футболистов, смещение Додо и Корниенко к центру поля, высокая линия обороны), но самое главное - появилось желание играть, агрессия. Именно с этим у "горняков" были особые проблемы в прошлом сезоне. Как итог, шикарный первый тайм, два гола в ворота "Ингульца" и тотальное доминирование над соперником. В перерыве игроки немного расслабились, вспомнили прошлый сезон решили доиграть матч в старом-добром медленном темпе. Моменты все равно создавались, но в конце был пропущенный гол, который стал причиной абсолютно ненужных никому нервов. Благо для де Дзерби, победу удержали, а значит дебют можно назвать удачным.

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В субботу мы увидели зарождения нового "Шахтера". И судя по агрессии, желанию и количеству созданных моментов - меняться команда стала в лучшую сторону. Делаем ли мы глобальные выводы по одному матчу? Конечно, нет. Пока что просто отмечаем заметные изменения в игре команды, но это всего 45 минут игрового времени. Перед де Дзерби еще очень много вызовов, и только когда они с ними справится, мы сможем сказать, что "горняки" стали играть в тот футбол, который так нравится новому алленаторе. Георгий Грошев

Атака "Десны" впечатлила. Но давайте посмотрим на команду против соперника посильнее

В превью сезона я назвал "северян" одним из потенциальных регрессов сезона, а "Черноморцу" отдал последнюю строчку по итогам чемпионата. По первому туру сложно делать выводы аж на девять месяцев вперёд, но можно констатировать несколько вещей. Одесситы действительно слабы, им не хватает класса, опыта и мощи. Думаю, о них мы как-то поговорим более подробно в ближайшее время. Поэтому сейчас о "Десне".

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Игра в обороне для черниговчан была практически прогулкой. Каких-то опытных забивал у соперника сейчас нет даже близко, хоть Анатолия Диденко ставь в основу, который сейчас работает с местной командой U-19. Однако это не уберегло "Десну" от нескольких провалов в первой трети. А что будет, если соперник окажется посильнее? А что, если Калитвинцев не поймает кураж, которого у него не было весь прошлый сезон? В общем, эпитеты в адрес "Десны" за одну только игру я считаю заслуженными. Но интерполировать этот результат на дистанцию в корне неправильно. Поэтому будет ли команда вести борьбу за еврозону? Я всё ещё сомневаюсь. Александр Рыженко

"Металлисту 1925" может не хватить ресурса на дистанции

Одной из самых приятных неожиданностей стартового тура УПЛ стал "Металлист 1925". Шесть лет харьковские клубы не играли в украинской элите и не побеждали там. Команде Кривенцова хватило ровно 90 минут, дабы принести своему городу три очка. И стоит заметить, сделали они это без пафосных реклам, громких речей и разговоров о возрождении. Просто вышли на поле, сражались за результат и получили заслуженную награду.

Что мы увидели в воскресенье? Кривенцов не выпустил ни одного новичка, а пустил в бой полностью проверенных игроков, которым доверял на протяжении сезон в Первой лиге. По итогу, Сидоренко и Шершень отлично смотрелись в обороне, Крыськив вел игру в центре, Савин и Батюшин вовремя подключались к атакам. Все это было бы хорошо, если бы не второй тайм, когда харьковчане потеряли силы и просто играли на отбой. В игре с "Рухом" выдержали, но вопрос в том: "А как долго они смогут играть на зубах в подобном стиле, обороняя результат?".

При всей крутости первого тайма, после перерыва был заметен кадровая ограниченность команды. Проблемы с игроками, когда у тренера ограниченная обойма, точно дадут о себе знать на протяжении сезона. Уже в первой игре на долгий срок вылетел главный форвард Пономарь, и вышедший на его замену Фабиньо, мягко говоря, не впечатлил. Чтобы остаться в УПЛ, "Металлисту 1925" нужно еще 1-2 подписания. Причем новички не должны быть на перспективу. Желательно найти игроков, которые сходу готовы играть в украинском высшем дивизионе. Да, задача сложная, но кто говорил, что будет легко? Георгий Грошев

ТОП-8 ждёт "Львов"

К "сине-золотым", которые упорно продолжают рисовать лого в одних цветах, а форму в других, достаточно предубеждённое отношение. Команда на фоне "Карпат" не имеет большой фанатской базы и на фоне "Руха" ведёт себя очень скромно с точки зрения маркетинга. К тому же, в последнее время ещё и результаты команды проседали. Всё изменилось после увольнение практически год назад Георгия Цецадзе: Шумский напомнил, что такой клуб не зря в УПЛ, а Бессмертный продолжает вести проект подальше от дна таблицы и поближе к претендентам на еврокубки.

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В матче против "Мариуполя" львовяне проспали старт, однако затем проснулись и начали жёстко наседать на соперника. Приазовцам было очень тяжело, но они выдержали в первый час игры, а затем силы начали иссякать. Эрнеста в своё время списал "Рух", но он перебрался просто в ближайший клуб УПЛ и в пятницу выглядел феноменом на фоне своих и чужих. У этого клуба хорошие перспективы пободаться за место в середине таблицы. Но - не более. Александр Рыженко

Поражение "Зари" не должно пугать в контексте старта команды в Лиге Европы

С учетом довольно смутных дел Украины в Таблице коэффициентов, выступления наших полпредов привлекают к себе особое внимание. Скажу честно, ничья "Колоса" с "Вересом" насторожила больше, чем поражение "Зари" от "Александрии".

Результат – это верхушка айсберга; важнее то, какой футбол команды демонстрируют на старте сезона. Так вот "Заря" превосходила соперника почти по всем ключевым компонентам игры, кроме реализации. С семи голевых моментов луганчане не использовали ни одного, "Александрия" реализовала один шанс из шести. Удивительно, ведь этот гол прилетел после проигранной борьбы в центре поля, и последующего индивидуального прохода сквозь насыщенную центральную зону "Зари". Это при условии, что эффективность прессинга луганчан в этом поединке составила 71 процент (против 20-и у "Александрии"). Одна ошибка – и жестокое наказание за нее.

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Но в целом коллективная работа "Зари" понравилась. Команда потеряла в межсезонье нескольких ключевых игроков (Абу Ханна, Иванисеня, Юрченко), но сумела сохранить структуру и тактическую выучку. Мы снова увидели интенсивный футбол с большим количеством передач (504, из которых 410 – точные, 12 ключевых пасов), что подчеркивает стиль "Зари".

Что это значит? Несмотря на потерю индивидуальностей, луганчане сохраняют коллектив. А в таких условиях не тревожно за результат – он придет. Игорь Семйон

"Мариуполь", похоже, снова присядет в группе аутсайдеров

Приазовцы в игре против "Львова" использовали свой едва ли не единственный шанс впереди, после чего приходилось больше думать об обороне. Состав у Остапа Маркевича неплохой, его даже нельзя сказать неопытным. Кудрик, кстати, во Львове ранее играл, но за "Карпаты". Стасюк, Чоботенко, Мишнев, Чех и остальные - всех этих парней мы видели и в прошлом сезоне за "Мариуполь". Но результата не было ни тогда, ни сейчас. Так в чём же проблема?

Ответ выглядит банальным и состоит из двух вариантов.

Первый - Остапа Маркевича перехваливают. Он уже год стоит у руля команды, но пока даже близко не подобрался к тому результату, который был у Александра Бабича. А предыдущий коуч, я просто напомню, играл с приазовцами в еврокубках. Причём ставка ведь тогда также была сделана на воспитанников "Шахтёра". Что же мешает сыну Мирона Богдановича?

Днепр-1 готов к еврокубкам. О чем говорить после 1-го тура УПЛ - изображение 5

Второй - это поколение "горняков" действительно настолько слабое, что не способно решать высокие задачи. Чех выигрывал молодёжный ЧМ, Вьюнник и Очеретько этим летом привлекались к главной команде "Шахтёра", Кулаков и Кащук вроде бы тоже были где-то вблизи тренировок с основной "оранжево-чёрных". Но их звезда почему-то так и не восходит.

Кстати, если уж о глобальном говорить. Сможете вспомнить хоть кого-то, кто в последние годы реально дорос до первой команды "Шахтёра", получив опыт в "Мариуполе"? Таких нет. Так есть ли смысл обкатывать молодёжь в сателлите? Или это такой безвозмездный бартер от дончан в пользу роста игроков не для себя, а для остальной УПЛ? Александр Рыженко

Фото - Александр Приходько, ФК "Десна", ФК "Львов", ФК "Заря", ФК "Мариуполь"

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В статье: О чем говорить
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.07.2021 в 18:02
Наших как послушать так все готовы, как начались еврокубки то никто не играет...
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+2
0
tare38
27.07.2021 в 18:02
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
27.07.2021 в 17:58
Статтю ще не читав, але із заголовком погоджуюсь. Йовічевіч при хорошому фінансуванні та якісному підборі гравців зможе довести команду до групового етапу. Може закінчиться щорічний позор Ворскл, Десн, Колосів, Олімпіків та інших, яким немає різниці від кого вилітати в першому матчі кваліфікації, а потім бути баластом у формуванні рейтингу.
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