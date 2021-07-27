Днепр-1 готов к еврокубкам. О чем говорить после 1-го тура УПЛ

"Колос" наступает на те же грабли

Не сомневаюсь, что на Лигу конференций или на "Динамо" у ковалёвцев будет максимальный настрой. Однако в стартовой игре нового чемпионата подопечные Руслана Костышина опять заставили многих усомниться, что заслужили сыграть в еврокубках. Против команд, которые компактно закрываются сзади, представитель Киевской области просто без понятия, что делать. И если бы мы только этим летом узнали об этой проблеме. Так это же длится с тех пор, как клуб появился в УПЛ. Пора уже открывать новую должность: тренер по работе команды первым номером против соперников из нижней части турнирной таблицы.

Понятно, что последнее кому-то может показаться глупостью. Но факт налицо: Руслану Костышину не удаётся а) взламывать автобусы, б) выжать из своих подопечных максимум в не самых ярких по вывеске турнирных играх. Например, похожая история была в последнем туре прошлого чемпионата, когда ковалёвцы в родных стенах играли против "Динамо" и просто отбывали номер. Сколько бы тренер тогда ни кричал на своих подопечных с технической зоны, достучаться до них так и не удалось. Александр Рыженко

"Днепр-1" готов к еврокубкам. Декларируемые руководством задачи соответствуют реальным возможностям команды

"Днепр-1" играл против соперника, который уже провел в сезоне один официальный поединок и форсировал подготовку к старту в еврокубках. При этом днепряне выглядели ничем не хуже "Ворсклы": тринадцать ударов против четырнадцати у соперника, по шесть точных у каждой из команд, по две ключевые передачи, более высокий показатель ожидаемых голов у "Днепра-1" – 1.48 против 1.08. "Ворскла" в целом в матче осуществила больше ТТД, выполнила больше передач и чаще грузила мяч с флангов, но надо учитывать довольно раннее удаление в составе "Днепра-1". Было бы странно, если бы при численном преимуществе на протяжении почти тайма "Ворскла" не опередила соперника по какому-то из статистических компонентов.

А что это значит? Что "Днепр-1" уже сейчас по уровню игры соответствует нашим полпредам в еврокубках – как минимум пятому-четвертому месту. Поэтому задачи, декларируемые руководством днепрян, не выглядят высосанными из пальца. Команда хорошо укомплектована и продолжает усиливаться (по слухам, вот-вот к коллективу должен присоединиться Гуцуляк, на подходе также Шабанов с Дубинчаком), тренерский штаб не имеет проблем с игровыми идеями. А это значит, что Лига получила еще одного амбициозного бойца. Чем выше конкуренция – тем лучше шансы, что на евроарену отберутся действительно достойные участники. Игорь Семйон

"Шахтер" меняет стиль. В субботу мы увидели зачатки новой команды

Первый официальный матч Роберто де Дзерби в Украине ждали все. Так уж вышло, что отношение к двум грандам всегда особое, а учитывая, что действующий чемпион пропускал первый тур, "Шахтер" попал под еще более пристальное внимание. "Горнякам" нужно было стартовать как можно увереннее. Несмотря на счет 2:1 (не самый крупный, так ведь?), вице-чемпион провел хороший матч.

Главный тезис - "Шахтер" меняется. Это было заметно еще по первому тайму. В игре много новых тактических нюансов (быстрое перемещение футболистов, смещение Додо и Корниенко к центру поля, высокая линия обороны), но самое главное - появилось желание играть, агрессия. Именно с этим у "горняков" были особые проблемы в прошлом сезоне. Как итог, шикарный первый тайм, два гола в ворота "Ингульца" и тотальное доминирование над соперником. В перерыве игроки немного расслабились, вспомнили прошлый сезон решили доиграть матч в старом-добром медленном темпе. Моменты все равно создавались, но в конце был пропущенный гол, который стал причиной абсолютно ненужных никому нервов. Благо для де Дзерби, победу удержали, а значит дебют можно назвать удачным.

В субботу мы увидели зарождения нового "Шахтера". И судя по агрессии, желанию и количеству созданных моментов - меняться команда стала в лучшую сторону. Делаем ли мы глобальные выводы по одному матчу? Конечно, нет. Пока что просто отмечаем заметные изменения в игре команды, но это всего 45 минут игрового времени. Перед де Дзерби еще очень много вызовов, и только когда они с ними справится, мы сможем сказать, что "горняки" стали играть в тот футбол, который так нравится новому алленаторе. Георгий Грошев

Атака "Десны" впечатлила. Но давайте посмотрим на команду против соперника посильнее

В превью сезона я назвал "северян" одним из потенциальных регрессов сезона, а "Черноморцу" отдал последнюю строчку по итогам чемпионата. По первому туру сложно делать выводы аж на девять месяцев вперёд, но можно констатировать несколько вещей. Одесситы действительно слабы, им не хватает класса, опыта и мощи. Думаю, о них мы как-то поговорим более подробно в ближайшее время. Поэтому сейчас о "Десне".

Игра в обороне для черниговчан была практически прогулкой. Каких-то опытных забивал у соперника сейчас нет даже близко, хоть Анатолия Диденко ставь в основу, который сейчас работает с местной командой U-19. Однако это не уберегло "Десну" от нескольких провалов в первой трети. А что будет, если соперник окажется посильнее? А что, если Калитвинцев не поймает кураж, которого у него не было весь прошлый сезон? В общем, эпитеты в адрес "Десны" за одну только игру я считаю заслуженными. Но интерполировать этот результат на дистанцию в корне неправильно. Поэтому будет ли команда вести борьбу за еврозону? Я всё ещё сомневаюсь. Александр Рыженко

"Металлисту 1925" может не хватить ресурса на дистанции

Одной из самых приятных неожиданностей стартового тура УПЛ стал "Металлист 1925". Шесть лет харьковские клубы не играли в украинской элите и не побеждали там. Команде Кривенцова хватило ровно 90 минут, дабы принести своему городу три очка. И стоит заметить, сделали они это без пафосных реклам, громких речей и разговоров о возрождении. Просто вышли на поле, сражались за результат и получили заслуженную награду.

Что мы увидели в воскресенье? Кривенцов не выпустил ни одного новичка, а пустил в бой полностью проверенных игроков, которым доверял на протяжении сезон в Первой лиге. По итогу, Сидоренко и Шершень отлично смотрелись в обороне, Крыськив вел игру в центре, Савин и Батюшин вовремя подключались к атакам. Все это было бы хорошо, если бы не второй тайм, когда харьковчане потеряли силы и просто играли на отбой. В игре с "Рухом" выдержали, но вопрос в том: "А как долго они смогут играть на зубах в подобном стиле, обороняя результат?".

При всей крутости первого тайма, после перерыва был заметен кадровая ограниченность команды. Проблемы с игроками, когда у тренера ограниченная обойма, точно дадут о себе знать на протяжении сезона. Уже в первой игре на долгий срок вылетел главный форвард Пономарь, и вышедший на его замену Фабиньо, мягко говоря, не впечатлил. Чтобы остаться в УПЛ, "Металлисту 1925" нужно еще 1-2 подписания. Причем новички не должны быть на перспективу. Желательно найти игроков, которые сходу готовы играть в украинском высшем дивизионе. Да, задача сложная, но кто говорил, что будет легко? Георгий Грошев

ТОП-8 ждёт "Львов"

К "сине-золотым", которые упорно продолжают рисовать лого в одних цветах, а форму в других, достаточно предубеждённое отношение. Команда на фоне "Карпат" не имеет большой фанатской базы и на фоне "Руха" ведёт себя очень скромно с точки зрения маркетинга. К тому же, в последнее время ещё и результаты команды проседали. Всё изменилось после увольнение практически год назад Георгия Цецадзе: Шумский напомнил, что такой клуб не зря в УПЛ, а Бессмертный продолжает вести проект подальше от дна таблицы и поближе к претендентам на еврокубки.

В матче против "Мариуполя" львовяне проспали старт, однако затем проснулись и начали жёстко наседать на соперника. Приазовцам было очень тяжело, но они выдержали в первый час игры, а затем силы начали иссякать. Эрнеста в своё время списал "Рух", но он перебрался просто в ближайший клуб УПЛ и в пятницу выглядел феноменом на фоне своих и чужих. У этого клуба хорошие перспективы пободаться за место в середине таблицы. Но - не более. Александр Рыженко

Поражение "Зари" не должно пугать в контексте старта команды в Лиге Европы

С учетом довольно смутных дел Украины в Таблице коэффициентов, выступления наших полпредов привлекают к себе особое внимание. Скажу честно, ничья "Колоса" с "Вересом" насторожила больше, чем поражение "Зари" от "Александрии".

Результат – это верхушка айсберга; важнее то, какой футбол команды демонстрируют на старте сезона. Так вот "Заря" превосходила соперника почти по всем ключевым компонентам игры, кроме реализации. С семи голевых моментов луганчане не использовали ни одного, "Александрия" реализовала один шанс из шести. Удивительно, ведь этот гол прилетел после проигранной борьбы в центре поля, и последующего индивидуального прохода сквозь насыщенную центральную зону "Зари". Это при условии, что эффективность прессинга луганчан в этом поединке составила 71 процент (против 20-и у "Александрии"). Одна ошибка – и жестокое наказание за нее.

Но в целом коллективная работа "Зари" понравилась. Команда потеряла в межсезонье нескольких ключевых игроков (Абу Ханна, Иванисеня, Юрченко), но сумела сохранить структуру и тактическую выучку. Мы снова увидели интенсивный футбол с большим количеством передач (504, из которых 410 – точные, 12 ключевых пасов), что подчеркивает стиль "Зари".

Что это значит? Несмотря на потерю индивидуальностей, луганчане сохраняют коллектив. А в таких условиях не тревожно за результат – он придет. Игорь Семйон

"Мариуполь", похоже, снова присядет в группе аутсайдеров

Приазовцы в игре против "Львова" использовали свой едва ли не единственный шанс впереди, после чего приходилось больше думать об обороне. Состав у Остапа Маркевича неплохой, его даже нельзя сказать неопытным. Кудрик, кстати, во Львове ранее играл, но за "Карпаты". Стасюк, Чоботенко, Мишнев, Чех и остальные - всех этих парней мы видели и в прошлом сезоне за "Мариуполь". Но результата не было ни тогда, ни сейчас. Так в чём же проблема?

Ответ выглядит банальным и состоит из двух вариантов.

Первый - Остапа Маркевича перехваливают. Он уже год стоит у руля команды, но пока даже близко не подобрался к тому результату, который был у Александра Бабича. А предыдущий коуч, я просто напомню, играл с приазовцами в еврокубках. Причём ставка ведь тогда также была сделана на воспитанников "Шахтёра". Что же мешает сыну Мирона Богдановича?

Второй - это поколение "горняков" действительно настолько слабое, что не способно решать высокие задачи. Чех выигрывал молодёжный ЧМ, Вьюнник и Очеретько этим летом привлекались к главной команде "Шахтёра", Кулаков и Кащук вроде бы тоже были где-то вблизи тренировок с основной "оранжево-чёрных". Но их звезда почему-то так и не восходит.

Кстати, если уж о глобальном говорить. Сможете вспомнить хоть кого-то, кто в последние годы реально дорос до первой команды "Шахтёра", получив опыт в "Мариуполе"? Таких нет. Так есть ли смысл обкатывать молодёжь в сателлите? Или это такой безвозмездный бартер от дончан в пользу роста игроков не для себя, а для остальной УПЛ? Александр Рыженко

Фото - Александр Приходько, ФК "Десна", ФК "Львов", ФК "Заря", ФК "Мариуполь"