Максимов: Приглашаем в Ворсклу, но идут в Металлист или Кривбасс, потому что там больше дают

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о попытках подписать новых футболистов летом.

"Задачи ставит руководство, а мы хотим их воплотить в жизнь. Не всегда может получиться. Были моменты, мы с удовольствием хотим пригласить, но футболист идет в "Металлист" или "Кривбасс", потому что там больше дают. Так и говорят: пойдем на класс ниже, но там больше дают. Три года контракт и совсем другие зарплаты.

И что мы можем сделать? Ничего. Мы только разводим руками, желаем удачи – и все. У нас много сорвалось. Не получается. Все, что в наших силах, мы стараемся", – сказал Максимов.