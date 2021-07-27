Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: Приглашаем в Ворсклу, но идут в Металлист или Кривбасс, потому что там больше дают
Футболисты идут на большие деньги в низшие лиги
vorskla.com.ua
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о попытках подписать новых футболистов летом.
"Задачи ставит руководство, а мы хотим их воплотить в жизнь. Не всегда может получиться. Были моменты, мы с удовольствием хотим пригласить, но футболист идет в "Металлист" или "Кривбасс", потому что там больше дают. Так и говорят: пойдем на класс ниже, но там больше дают. Три года контракт и совсем другие зарплаты.
И что мы можем сделать? Ничего. Мы только разводим руками, желаем удачи – и все. У нас много сорвалось. Не получается. Все, что в наших силах, мы стараемся", – сказал Максимов.
Популярное сейчас
- Украинка Ус квалифицировалась в финал Олимпиады
- Провал Харлан, мучения Металлиста и перестрелка в Полтаве. Главные новости от 26 июля
- Монзуль получила свое второе назначение на Олимпиаде
- Презрев законы физики. Шедевральный гол Степанюка в ворота Днепра-1 - ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО