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Максимов: Приглашаем в Ворсклу, но идут в Металлист или Кривбасс, потому что там больше дают

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболисты идут на большие деньги в низшие лиги

Максимов: Приглашаем в Ворсклу, но идут в Металлист или Кривбасс, потому что там больше дают

vorskla.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о попытках подписать новых футболистов летом.

"Задачи ставит руководство, а мы хотим их воплотить в жизнь. Не всегда может получиться. Были моменты, мы с удовольствием хотим пригласить, но футболист идет в "Металлист" или "Кривбасс", потому что там больше дают. Так и говорят: пойдем на класс ниже, но там больше дают. Три года контракт и совсем другие зарплаты.

И что мы можем сделать? Ничего. Мы только разводим руками, желаем удачи – и все. У нас много сорвалось. Не получается. Все, что в наших силах, мы стараемся", – сказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков)
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Комментарии (4)
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жека-киев (биг виладж)
27.07.2021 в 12:18
Та да. Юра с г. кулю зліпив.Кулач, думаю не повернеться. Зоря, мінімум, в ЛК, на бюджет може розраховувавти. Є ше Дніпро і КолосЯкщо Ворскла пройде КуПС, і втримається в 5, це вже, буде хорошим результатом.
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0
0
Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 11:20
Но нужно усиление.Верю что Кулача отправят обратно и еще защитника нужно и толкового вингера-атакующего.
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0
-1
Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 11:11
ВОТ И ОТВЕТ -Почему нас разрывают в Эвропе и на чемпионатах.Натура у нас такая.За бабки готовы продаться за секунду
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+2
-2
grassion (Харьков)
27.07.2021 в 11:27
Ну работать за меньшую з/п- такое... Вы бы пошли? Я думаю в Мире таких людей ну очень мало)
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+2
0


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