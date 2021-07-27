Официально: Селезнев стал игроком Миная

ФК "Минай" объявил о подписании контракта с известным форвардом Евгением Селезневым. Соглашение рассчитано на один год. Евгений будет выступать под 11-м номером.

Напомним, что последним клубом 36-летнего Селезнева был "Колос" из Коваливки. В прошлом сезоне он сыграл за команду Костышина 12 матчей, в которых забил пять голов (все с пенальти). Однако во время зимнего перерыва у форварда произошел конфликт с главным тренером, после которого он покинул команду. Костышин утверждал, что Селезнев выходил на товарищескую игру в состоянии алкогольного опьянения, Евгений все отрицал. Последние полгода нападающий оставался без клуба.

Евгений Селезнев является воспитанником донецкого "Шахтера", с которым становился чемпионом в сезоне 2011/2012. Также в Украине выступал за киевский "Арсенал" и "Днепр". Днепровский этап его карьеры стал наиболее продуктивным. Вместе с командой Маркевича он дошел до финала Лиги Европы, при этом стал героем полуфинала, дважды забив в ворота "Наполи".

В рамках чемпионата Украины он всего забил 109 голов, у лучшего бомбардира за всю историю - Максима Шацких - 124. Селезнев неоднократно заявлял, что планирует играть в чемпионате Украины до тех пор, пока не побьет рекорд.

Также форвард много поиграл за рубежом. В частности, на полгода ездил в "Кубань", выступал за турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор", а также за испанскую "Малагу".

Добавим, что "Минай" по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, но из-за проблем "Олимпика" остался в элите. В первом туре закарпатская команда должна была играть с "Динамо", однако поединок был перенесен по инициативе киевского клуба.