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Официально: Селезнев стал игроком Миная

Премьер-лига
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(4 голосов)

Неужели таки побъет рекорд УПЛ?

Официально: Селезнев стал игроком Миная

Новина українською

ФК "Минай" объявил о подписании контракта с известным форвардом Евгением Селезневым. Соглашение рассчитано на один год. Евгений будет выступать под 11-м номером.

Напомним, что последним клубом 36-летнего Селезнева был "Колос" из Коваливки. В прошлом сезоне он сыграл за команду Костышина 12 матчей, в которых забил пять голов (все с пенальти). Однако во время зимнего перерыва у форварда произошел конфликт с главным тренером, после которого он покинул команду. Костышин утверждал, что Селезнев выходил на товарищескую игру в состоянии алкогольного опьянения, Евгений все отрицал. Последние полгода нападающий оставался без клуба.

Евгений Селезнев является воспитанником донецкого "Шахтера", с которым становился чемпионом в сезоне 2011/2012. Также в Украине выступал за киевский "Арсенал" и "Днепр". Днепровский этап его карьеры стал наиболее продуктивным. Вместе с командой Маркевича он дошел до финала Лиги Европы, при этом стал героем полуфинала, дважды забив в ворота "Наполи".

В рамках чемпионата Украины он всего забил 109 голов, у лучшего бомбардира за всю историю - Максима Шацких - 124. Селезнев неоднократно заявлял, что планирует играть в чемпионате Украины до тех пор, пока не побьет рекорд.

Также форвард много поиграл за рубежом. В частности, на полгода ездил в "Кубань", выступал за турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор", а также за испанскую "Малагу".

Добавим, что "Минай" по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, но из-за проблем "Олимпика" остался в элите. В первом туре закарпатская команда должна была играть с "Динамо", однако поединок был перенесен по инициативе киевского клуба.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Комментарии (35)
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Рівнянин (Рівне)
27.07.2021 в 14:34
Комітет арбітрів УАФ вирішив не призначати пенальті на користь Миная.)))
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
27.07.2021 в 14:30
Удачи Селезнев
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0
-3
avatar
Stuntriding (Киев)
27.07.2021 в 14:28
Чепуха пристроилась.Сколько бы голов не забилО это чмо, Для всех Адекватных болел он так и останется вечно голодающей попрошайкой и никогда ему не стать в один ряд с Ребровым и Шацким!!!А контрабандисты улетят в первую лигу. Правда могут и раньше улететь, там хвост прижали хозяевам недоклЮба. Контробас тягать стало сложно.
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+3
-1
avatar
Evgenariys (Чернигов)
27.07.2021 в 14:23
на родину, в енакиево, там алкашей хватает, собутыльничать будешь
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+3
0
Геродот (Винница)
27.07.2021 в 14:13
Минай явно не готов был вернуться в вышку, а теперь берут всех, кто подвернется. Ничему Минай видно не научил опыт пребывания кормильца в Колосе.
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+4
0
Caballero (Fale town Fale state)
27.07.2021 в 14:14
Та будут вместе бухать с Кобиным - тот тоже из обиженых.
Ответить
+3
0
TarasLviv2019 (LVIV)
27.07.2021 в 14:00
Ну нарешті! Все-таки Закарпатський коньяк може робити дива!
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+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
27.07.2021 в 13:38
Круто)) Минай рулит, заруливает, выруливает и подруливает )))... смелое решение, но понять можно, а то как же они там без Царя ...???
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+6
-1
Caballero (Fale town Fale state)
27.07.2021 в 14:14
Без Мили?
Ответить
0
0
danikrom (Львів)
27.07.2021 в 13:25
буде штатний пенальтіст....
Ответить
+2
-2
MAXNO 1879 (London )
27.07.2021 в 13:25
Рекордсмен за рекорды работает .
Ответить
+5
-1
avatar
simargl (Чернигов)
27.07.2021 в 13:38
Может еще и доплачивает, что б взяли ...
Ответить
+3
-1
ding31
27.07.2021 в 13:19
Когда уже этого самца утки. Запекут с яблоком в заднице. И охотника меткого нет.
Ответить
+9
-1
oleg81y (Львів)
27.07.2021 в 13:16
В минулому сезоні Минай пробив 9 пенальті. В цьому сезоні матчів більше. Конторам можна приймати ставки чи поб’є Селя рекорд)
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+8
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2021 в 13:14
Минтайский тунец ....
Ответить
+8
-1
Hanter44 (Baburka)
27.07.2021 в 13:44
Шутка повторенная дважды попахивает глупостью,а эта шутка здесь висела не однажды.
Ответить
+1
-7
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2021 в 14:03
Дурка, не тереби бабурку....
+4
0
ZNAK_VOPROSA
27.07.2021 в 13:52
Какашкин - ГОЛУБЕЦ
Ответить
0
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2021 в 14:04
олексин--ZNAK_PONOSA рекордсмен у дальнебойщиков на Окружной по одновременному держанию во рту...
+3
0
ZNAK_VOPROSA
27.07.2021 в 14:32
Какашкин, в твоем умении у дальнебойщиков на Окружной по одновременному держанию во рту...никто и не сомневается, петушок
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
27.07.2021 в 13:01
Ложись в штрафной и бей пенальти--с игры ты не забьёшь
Ответить
+13
0
ZNAK_VOPROSA
27.07.2021 в 12:57
Рекордсмен
Ответить
+1
-8
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
27.07.2021 в 12:58
За кількістю випитого?))
Ответить
+13
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2021 в 13:16
Как ты олексин--ZNAK_PONOSA рекордсмен у дальнебойщиков на Окружной по одновременному держанию во рту....
Ответить
+4
-2
ZNAK_VOPROSA
27.07.2021 в 13:51
Какашкин, то что твоя эротическая мечта и голубая мечта - твой муж Олексин и так все знают, так что неси уже свое 21 на окружную тебя там ждут, голубыха
+1
-4
ZNAK_VOPROSA
27.07.2021 в 13:54
ты, проклятый гомосек, уже всех достал своей голубой любовью и своим мужем Олексиным, петух
+1
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.07.2021 в 12:54
Во будет играть на пенальти)))
Ответить
+5
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
27.07.2021 в 12:51
За півлітру виклянчив.
Ответить
+10
0
Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 12:41
Надеюсь не забьет ни одного гола и через 1,5 месяца уйдет
Ответить
+14
-1
Caballero (Fale town Fale state)
27.07.2021 в 14:13
С дракой и разбитой мордой в ресторане "Мукачево".
Ответить
+3
0
Caballero (Fale town Fale state)
27.07.2021 в 12:39
Нарешті! Вітаємо Женю!! До нових гольових рекордів УПЛ!!! Цей тост всі п'ють стоя!!!
Ответить
+7
-6
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
27.07.2021 в 12:58
І до дна!
Ответить
+9
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2021 в 13:18
Спонсор -- Минайский спиртзавод !
Ответить
+7
0
ZNAK_VOPROSA
27.07.2021 в 14:04
Твой спонсор Олексин, петушок
0
-3
grassion (Харьков)
27.07.2021 в 12:37
Женя go отмечать
Ответить
+8
-1


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