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Лидер Десны перейдет в Днепр-1 - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне подпишут 4-летний контракт с игроком

Лидер Десны перейдет в Днепр-1 - источник

Фото: ФК Десна

Новина українською

Полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк продолжит карьеру в "Днепре-1". Об этом информирует ТаТоТаке.

Отмечается, что контрактное соглашение 23-летнего футболиста будет рассчитано на 4 года.

Гуцуляк выступает за "Десну" с января 2020 года. В составе черниговской команды он забил 2 мяча и отдал 7 голевых передач в 28 встречах УПЛ. До этого футболист также играл за "Карпаты" и "Вильярреал".

Действующее соглашение Алексея с "северянами" истекает зимой 2022 года.

По информации источника, "Днепр-1" заплатит "Десне" за трансфер хавбека, однако сумма является конфиденциальной.

Добавим, ранее СМИ информировали о том, что Алексей Гуцуляк может стать игроком "Руха".

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В статье: Десна (Чернигов) Алексей Гуцуляк СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (10)
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TarasLviv2019 (LVIV)
27.07.2021 в 13:55
Нормальний чел ,якщо візьметься за розум, буде грати мощно)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2021 в 13:55
Тільки хто його визначив лідером Десни?
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0
0
Trztrqtr (Украина)
27.07.2021 в 14:01
Нихто не должен вызнавать, когда есть точные показатели. Гуцуляк второй в лиге в прошлом сезоне по кол-ву голевых и первый по проценту удачных обводок. Для уровня Десны-это очень круто.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2021 в 14:36
Так би й написали...
0
0
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simargl (Чернигов)
27.07.2021 в 13:34
Та то Тот еще источник информации..., но если хочет и за деньги пусть идет.
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0
0
dp_dp (Ukraine)
27.07.2021 в 14:04
Как он в игре 1 в 1?
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0
0
Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 13:33
Нормально!850 тисяч можно еще забрать пару днарей с Днепра -123.Сватка или Адамюка
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+1
0
Димитър из Софии (София)
27.07.2021 в 13:08
Сумма 850 тысяч.
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+3
0
kre4et (Киев)
27.07.2021 в 13:43
Гривен?
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0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
27.07.2021 в 13:51
Шуб )))
+3
-1


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