Лидер Десны перейдет в Днепр-1 - источник

Полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк продолжит карьеру в "Днепре-1". Об этом информирует ТаТоТаке.

Отмечается, что контрактное соглашение 23-летнего футболиста будет рассчитано на 4 года.

Гуцуляк выступает за "Десну" с января 2020 года. В составе черниговской команды он забил 2 мяча и отдал 7 голевых передач в 28 встречах УПЛ. До этого футболист также играл за "Карпаты" и "Вильярреал".

Действующее соглашение Алексея с "северянами" истекает зимой 2022 года.

По информации источника, "Днепр-1" заплатит "Десне" за трансфер хавбека, однако сумма является конфиденциальной.

Добавим, ранее СМИ информировали о том, что Алексей Гуцуляк может стать игроком "Руха".