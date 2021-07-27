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Лидер Десны перейдет в Днепр-1 - источник
Днепряне подпишут 4-летний контракт с игроком
Фото: ФК Десна
Полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк продолжит карьеру в "Днепре-1". Об этом информирует ТаТоТаке.
Отмечается, что контрактное соглашение 23-летнего футболиста будет рассчитано на 4 года.
Гуцуляк выступает за "Десну" с января 2020 года. В составе черниговской команды он забил 2 мяча и отдал 7 голевых передач в 28 встречах УПЛ. До этого футболист также играл за "Карпаты" и "Вильярреал".
Действующее соглашение Алексея с "северянами" истекает зимой 2022 года.
По информации источника, "Днепр-1" заплатит "Десне" за трансфер хавбека, однако сумма является конфиденциальной.
Добавим, ранее СМИ информировали о том, что Алексей Гуцуляк может стать игроком "Руха".
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