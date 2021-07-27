Герой футбольного дня. Артем Довбик

Это реально – стать лучшим бомбардиром УПЛ, не будучи игроком "Динамо" или "Шахтера". Подтверждено Владиславом Кулача, но Артем Довбик – форвард иного плана. Кулача можно сравнивать с Габриэлем Жезусом или Жоао Феликсом, а Довбик - это украинский Халк.

После чемпионата Европы, где он сыграл мало, но забил гол, Артем Довбик оказался в центре всеобщего внимания. И очень важно было не останавливаться на этом, чтобы не стать героем одного матча, одного эпизода. Ведь и такие примеры в истории украинского футбола есть (Артем Кравец, матч с "Валенсией"; Олег Баранник, матч с "Динамо" (Бухарест)). Благо, Довбик продолжает забивать.

Фото - СК "Днепр-1" / автор неизвестен

Первый официальный матч нового сезона – и сразу дубль. В обоих эпизодах Артем разобрался очень хладнокровно. Во время первого взятия ворот умело убрал мяч под себя, во время второго – выдержал гроссмейстерскую паузу (офсайд – это не его проблема, а арбитров). Довбик показал, что, несмотря на габариты и физическую мощь, он может быть вариативным.

По InStat-индексу он стал лучшим игроком вчерашнего матча. Забил два гола из пяти ударов (к слову, надо подтягивать реализацию: момент после передачи Кравченко в первом тайме надо было реализовывать), принял участие в трех голевых моментах, заработал на себе один фол, отдал восемнадцать передач, из которых 72 процента – точных, провел двадцать единоборств (третий показатель в матче), из которых выиграл 45 процентов. Закономерно Довбик стал лидером поединка по показателю ожидаемых голов (xG) – 0,68.

Скриншот - InStat

К негативу, кроме одного нереализованного явно голевого шанса, надо отнести одиннадцать потерь мяча, из которых три состоялись на своем поле. С другой стороны, это свидетельствует о том, что Довбик не гнушался черновой работы и опускался вглубь поля в поисках мяча. Он действительно уже созрел для перехода на более высокий уровень, но если останется, то будет тоже неплохо. Ведь перед "Днепром-1" стоят амбициозные задачи, а набор футболистов и характеристики тренерского штаба позволяют надеяться, что уже через год днепряне окажутся в еврокубках.

Артем Довбик не достиг потолка ни индивидуально, ни в своем нынешнем коллективе. Поэтому процесс роста продолжается.