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Когут - о матче с Ворсклой: В первом тайме были сонными мухами

Премьер-лига
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Команды расписали результативную ничью

Когут - о матче с Ворсклой: В первом тайме были сонными мухами

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут прокомментировал ничью в 1-м матче УПЛ против "Ворсклы" (2:2).

- Мы понимали, что в Полтаве никому не легко, а нам здесь вдвое тяжелее. Поэтому настраивались на серьезную игру, противостояли представителю Украины в екрокубках и понимали, что будет тяжелая игра. Поэтому именно этого и ожидали.

- Насколько довольны результатом?

- Исходя из того, как шла игра, считаю, что 2:2 - неплохой результат. Минут 30 первого тайма мы провалили, и непонятно было, кто потратил силы в еврокубковом матче - мы или они. Затем стал выходить прессинг, появились моменты. Довбик мог забить в первом тайме, еще были моменты. И во втором тайме мы были свежими - это было заметно.

Наверное, ключевым моментом стало удаление, которое повлияло на команду. Ребята завелись еще сильнее, стали биться за себя и за того парня. И в конце могли даже выиграть.

- Такой зачин сезона придаст бодрости команде?

- Сто процентов! В первом тайме мы были каким-то сонными мухами. Полчаса, конечно, провалили. Такая игра в начале сезона должен дать толчок для прогресса и получения очков", - сказал Когут.

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В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Когут СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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