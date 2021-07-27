  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не Селезневым единым. Минай усилился еще тремя новичками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не Селезневым единым. Минай усилился еще тремя новичками

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатцы продолжают работать над формированием состава

Не Селезневым единым. Минай усилился еще тремя новичками

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил о подписании контрактов с тремя новичками. Клуб усилился нападающим Олегом Вишневским, полузащитником Эдвардом Кобаком и форвардом Иваном Станковичем.

25-летний Вишневский - воспитанник ужгородского СДЮШОР, поиграл в чемпионате области, а также в клубах Словакии. Последний сезон провел за ФК "Ужгород". Во Второй лиге он сыграл 13 матчей и забил 5 голов. С клубом заключил соглашение на 2 года.

19-летний Кобак является воспитанником донецкого "Шахтера". В минувшем сезоне за дубль "горняков" он провел 18 матчей и забил 10 голов.Имеет опыт выступлений в юношеской Лиге чемпионов. "Минай" арендовал Кобака на 1 год.

19-летний Станкович - воспитанник закарпатского клуба. Был одним из лучших бомбардиров мукачевского "Мункачи" последних лет. Этот футболист поможет молодежной команде клуба.

Напомним, ранее "Минай" объявил о подписании контракта с форвардом Евгением Селезневым. Также закарпатцы подписали двух бывших полузащитников "Мариуполя" и игрока из венгерской лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Станкович ФК Минай Эдвард Кобак Олег Вишневский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (Fale town Fale state)
27.07.2021 в 14:11
Женя лучший!!!
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...