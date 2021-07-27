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Не Селезневым единым. Минай усилился еще тремя новичками
Закарпатцы продолжают работать над формированием состава
Фото: ФК Минай
"Минай" объявил о подписании контрактов с тремя новичками. Клуб усилился нападающим Олегом Вишневским, полузащитником Эдвардом Кобаком и форвардом Иваном Станковичем.
25-летний Вишневский - воспитанник ужгородского СДЮШОР, поиграл в чемпионате области, а также в клубах Словакии. Последний сезон провел за ФК "Ужгород". Во Второй лиге он сыграл 13 матчей и забил 5 голов. С клубом заключил соглашение на 2 года.
19-летний Кобак является воспитанником донецкого "Шахтера". В минувшем сезоне за дубль "горняков" он провел 18 матчей и забил 10 голов.Имеет опыт выступлений в юношеской Лиге чемпионов. "Минай" арендовал Кобака на 1 год.
19-летний Станкович - воспитанник закарпатского клуба. Был одним из лучших бомбардиров мукачевского "Мункачи" последних лет. Этот футболист поможет молодежной команде клуба.
Напомним, ранее "Минай" объявил о подписании контракта с форвардом Евгением Селезневым. Также закарпатцы подписали двух бывших полузащитников "Мариуполя" и игрока из венгерской лиги.
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