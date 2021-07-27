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Луческу предоставил игрокам Динамо два дня отдыха после сборов
Киевляне вернулись со сборов
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" вернулось с зарубежных сборов. Чемпион Украины пропустил первый тур УПЛ из-за переноса матча с "Минаем". Также на сентябрь был передвинут поединок за Суперкубок страны.
Главный тренер киевлян Мирча Луческу предоставил команде почти два полных дня отдыха. Далее "бело-синие" начнут подготовку к игре с "Вересом" в рамках второго тура УПЛ.
Во вторник, 27 июля у "Динамо" будет выходной, а в среду пройдет планова вакцинация от коронавируса и релаксация. Часть игроков проведет индивидуальные занятия.
Кроме того, сегодня вечером должна состоятся встреча Мирчи Луческу и Игоря Суркиса. Ожидается, что главный тренер и президент киевлян решат некоторые кадровые вопросы, в том числе относительно будущего форварда Владислава Кулача, который провел сборы с "Динамо"
Напомним, свой первый матч в УПЛ "Динамо" сыграет 1 августа против "Вереса".
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