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Луческу предоставил игрокам Динамо два дня отдыха после сборов

Премьер-лига
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Киевляне вернулись со сборов

Луческу предоставил игрокам Динамо два дня отдыха после сборов

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" вернулось с зарубежных сборов. Чемпион Украины пропустил первый тур УПЛ из-за переноса матча с "Минаем". Также на сентябрь был передвинут поединок за Суперкубок страны.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу предоставил команде почти два полных дня отдыха. Далее "бело-синие" начнут подготовку к игре с "Вересом" в рамках второго тура УПЛ.

Во вторник, 27 июля у "Динамо" будет выходной, а в среду пройдет планова вакцинация от коронавируса и релаксация. Часть игроков проведет индивидуальные занятия.

Кроме того, сегодня вечером должна состоятся встреча Мирчи Луческу и Игоря Суркиса. Ожидается, что главный тренер и президент киевлян решат некоторые кадровые вопросы, в том числе относительно будущего форварда Владислава Кулача, который провел сборы с "Динамо"

Напомним, свой первый матч в УПЛ "Динамо" сыграет 1 августа против "Вереса".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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27.07.2021 в 14:38
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