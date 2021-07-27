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УПЛ назвала лучшего игрока 1-го тура
24-летний форвард опередил двух футболистов "Десны"
Фото: УПЛ
УПЛ определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 1-го тура VBET Лиги.
Им стал нападающий "Днепра-1" Артем Довбик.
24-летний форвард оформил дубль в матче против "Ворсклы", чем и помог своей команде избежать поражения от полтавчан. Поединок завершился со счетом 2:2.
Добавим, что по итогам голосования Довбик опередил футболистов "Десны" - Владислава Калитвинцева и Тараса Завийского.
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