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УПЛ назвала лучшего игрока 1-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

24-летний форвард опередил двух футболистов "Десны"

УПЛ назвала лучшего игрока 1-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

УПЛ определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 1-го тура VBET Лиги.

Им стал нападающий "Днепра-1" Артем Довбик.

24-летний форвард оформил дубль в матче против "Ворсклы", чем и помог своей команде избежать поражения от полтавчан. Поединок завершился со счетом 2:2.

Добавим, что по итогам голосования Довбик опередил футболистов "Десны" - Владислава Калитвинцева и Тараса Завийского.

Читайте такжеДовбик: Доволен, что забил. Доволен, что команда выдержала, играя в меньшинстве

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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