УПЛ назвала лучшего игрока 1-го тура

УПЛ определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 1-го тура VBET Лиги.

Им стал нападающий "Днепра-1" Артем Довбик.

24-летний форвард оформил дубль в матче против "Ворсклы", чем и помог своей команде избежать поражения от полтавчан. Поединок завершился со счетом 2:2.

Добавим, что по итогам голосования Довбик опередил футболистов "Десны" - Владислава Калитвинцева и Тараса Завийского.

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