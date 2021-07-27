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Кривенцов признан лучшим тренером стартового тура чемпионата Украины

Премьер-лига
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Его подопечные в дебютном матче победили "Рух"

Кривенцов признан лучшим тренером стартового тура чемпионата Украины

Фото: УПЛ

Новина українською

УПЛ вместе с Всеукраинским объединением тренеров по футболу проанализировало итоги 1-го тура и определило лучшего тренера.

Им стал наставник "Металлиста 1925" - Валерий Кривенцов.

Его подопечные в дебютном матче в элите нанесли поражение "Руху" - 2:1.

Кривенцов получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, что в следующем туре "Металлист 1925" сыграет с "Колосом". Матч состоится 30 июля и начнется в 21:00.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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