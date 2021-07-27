  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец сменил технического спонсора
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец сменил технического спонсора

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый сезон моряки встретили по-новому

Черноморец сменил технического спонсора

Фото - ФК Черноморец / Автор - неизвестен

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

На стартовый матч чемпионата с "Десной" в Чернигове футболисты одесского "Черноморца" вышли в форме очередного производителя. Им стала испанская компания Kelme, договор о сотрудничестве с которой клуб заключил в межсезонье. Она заменила итальянских коллег из Legia, являвшихся техническим спонсором "моряков" с 2016 года.

Как стало известно UA-Футбол, компания Kelme стала уже восьмой по счету в списке своих предшественниц. В 70-80-е годы "Черноморец" играл в футболках известной западногерманской фирмы Adidas, к услугам которой вернулся на несколько лет на стыке минувшего и нынешнего тысячелетий. В 90-х годах использовалась форма компаний Pony, Reusch и Puma, а на протяжении последних двадцати лет – Umbro, Nike и уже упомянутая Legia.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Primeval (Одесса)
27.07.2021 в 16:48
Лучше сменить владельца клуба
Ответить
0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2021 в 16:16
Після кожного вильоту з прем'єр-ліґи ЧудО на фарт міняло технічного спонсора :-)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...