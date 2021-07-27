Черноморец сменил технического спонсора

На стартовый матч чемпионата с "Десной" в Чернигове футболисты одесского "Черноморца" вышли в форме очередного производителя. Им стала испанская компания Kelme, договор о сотрудничестве с которой клуб заключил в межсезонье. Она заменила итальянских коллег из Legia, являвшихся техническим спонсором "моряков" с 2016 года.

Как стало известно UA-Футбол, компания Kelme стала уже восьмой по счету в списке своих предшественниц. В 70-80-е годы "Черноморец" играл в футболках известной западногерманской фирмы Adidas, к услугам которой вернулся на несколько лет на стыке минувшего и нынешнего тысячелетий. В 90-х годах использовалась форма компаний Pony, Reusch и Puma, а на протяжении последних двадцати лет – Umbro, Nike и уже упомянутая Legia.