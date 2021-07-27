Дебют в сумбурных тонах. Акценты зрителя на играх 1-го тура УПЛ

Пытаясь найти что-то общее для заголовка после просмотра первых семи матчей внутреннего сезона, ключевым увидел именно это – сумбур. Тур не произвел цельного впечатления, он был каким-то сырым и скользким. Увы, но в первую очередь это должно свидетельствовать об уровне мастерства наших команд. И это ощущение не покидало все четыре дня.

В пятницу был потрясающий, как для УПЛ, первый тайм, но после перерыва "Львов" с "Мариуполем" скоропостижно сдулись. В субботу, после большой скуки в Луцке, "Шахтер" буквально размазывал соперника по газону, а на табло остался парадоксально пристойный для "Ингульца" счет.

В воскресенье "Рух" словно бы подарил сопернику фору, которую потом так и не сумел отыграть. Уже привычная для старта сезона странная "Заря" слилась на своем поле андердогу. А "Десна" феерично разобралась с записным аутсайдером, но лишь после того как он остался в меньшинстве: до этого почти за полматча была лишь случайная бисиклета.

И, наконец, в понедельник тур увенчался центральным матчем в Полтаве – зрелищным, но буквально сотканным из ошибок его участников, включая всю бригаду арбитров. В принципе, в большинстве матчей было на что посмотреть. Но напрягало изрядное количество игрового брака. Оно зашкаливало даже как для первого тура.

Ну и, конечно, несостоявшаяся игра "Динамо" с "Минаем" порядка явно не добавила. Приводя же здесь счет остальных, напомню, что всегда указываю пары команд в соответствии с их местами в турнирной таблице – сверху вниз.

Десна – Черноморец 3:0

Шахтер – Ингулец 2:1

Металлист 1925 – Рух 2:1

Заря – Александрия 0:1

Ворскла – Днепр-1 2:2

Львов – Мариуполь 1:1

Верес – Колос 0:0

Предупреждаю на будущее: не собираюсь заморачиваться на официальных названиях команд и буду соблюдать их свято лишь в результатах тура и турнирной таблице. С вами здесь говорит обычный зритель, каких много. А они не утруждают себя цифровыми приставками. Кроме того, мои постоянные читатели помнят: для меня "Черноморца" нет – есть команда Леонида Климова.

И еще. Это таки стопроцентно авторский обзор. То есть, автор стремится к объективности, но исключительно в рамках своего субъективного восприятия игры в футбол. Он не рассказывает вам, как оно было на самом деле, а лишь излагает то, что увиделось лично ему. Кому это неинтересно, тот волен не читать. Но доказывать, что автор не прав – глупо уже по определению.

Ибо он не претендует на истину. Он предлагает вам картину тура под своим углом зрения. Не более. И опирается на собственную систему подсчета голевых моментов. Кому это интересно, как-нибудь при случае – на досуге можем ее обсудить.

Зрелищность. Наибольшее количество реальных угроз воротам содержал матч "Шахтер" - "Ингулец". А именно опасные моменты у ворот являются моей единицей измерения зрелищности. И более адекватную еще никто не придумал. Совсем чуть-чуть уступила топ-игра тура: "Ворскла" - "Днепр".

Смотрибельными назову также встречи "Десны" с командой из Одессы и "Львова" с "Мариуполем". С некоторой натяжкой, но причислю к ним и поединок "Зари" с "Александрией".

"Металлист 1925" и "Рух" явили миру действо средней степени увлекательности. А вот "Верес" с "Колосом" - это была откровенная печаль.

Интрига. Быстрее всех решил свою задачу тот же "Шахтер", что отнюдь не удивило. Второй гол, забитый Патриком на 34-й минуте и ставший в итоге победным, поставил крест на "Ингульце". Как бы мы ни тужились изобрести интригу после мяча престижа гостей, ее не было в природе: концовка матча прошла без моментов.

С командой Климова все стало ясно на 51-й минуте, когда Калитвинцев открыл счет в Чернигове (хотя, по-хорошему, наверное, еще на 39-й: когда "одесситы" остались в меньшинстве – но соблюдем приличия, мало ли как могли развиваться события).

Последний голевой момент во Львове случился на 54-й минуте (да-да, а потом бобик сдох). Да, собственно, это был недомомент – поскольку Горбунов так и не сумел распорядиться мячом в остром эпизоде у ворот и вывести вперед "Мариуполь". А на 61-й Кузык упустил уникальный шанс увести от поражения "Рух" в Харькове.

В Луцке, наверное, стоит зачесть попытку Нуриева на 70-й минуте – так "Колос" мог забить, вполне возможно, свой победный гол в ворота "Вереса".

Дольше всего интрига прожила в двух, пожалуй, самых ожидавшихся матчах тура. В Запорожье удар Кристиана в перекладину на 89-й минуте стал последним шансом отыграться у "Александрии" для "Зари". А вот Паст спас "Днепр" от поражения в Полтаве уже под самую занавесочку, отразив удар Луизао незадолго до финального свистка.

Логика. Самый закономерный счет был установлен в Чернигове, где, как по мне, команды "наиграли" аккурат на 3:0. Наверное, логична ничья во Львове, где хозяева поля лишь символически превзошли "Мариуполь" в моментах. И трудно себе представить более справедливый счет, нежели безголевой, в состязании с мячом с участием "Вереса" и "Колоса".

"Шахтер" вполне заслуживал крупного счета, тогда как "Ингулец" не "наиграл" и на гол. Но, понятное дело, в матче соперников столь разных весовых категорий, принято утрировать и кивать в сторону табло: ай, дескать, молодцы селяне! А почему бы и нет?

Считаю, что более закономерным исходом встреч "Металлиста 1925" с "Рухом" и "Зари" с "Александрией" стала бы ничья. И однозначно была достойна победы "Ворскла". Но тут отдадим должное реализации "Днепра" (читай Довбика): два из трех! Впрочем, здесь после перерыва какая-либо логика вообще полетела к чертям – возьмите те же два гола гостей в меньшинстве!

Судейство. Длительное трехдневное затишье в шести играх (когда я уже практически отправил своего консультанта Юстаса в "отпуск за свой счет") напоследок обернулось поистине бурей, которая круто изменила картину матча. Это невероятно, но в Полтаве сумели "отличиться" по очереди все три арбитра из бригады Иванова.

56-я минута. Удаление Логинова в "Днепре" за второе предупреждение, при счете 1:0 в пользу "Ворсклы". Говорит Юстас: "Это п….ц, товарищи! Желтая за симуляцию в обратную сторону".

67-я минута. 2:1. "Есть сомнения, перед этим обе передачи пограничные были. С уверенностью утверждать не буду, там скорее офсайд, чем нет. Но даже там, где стоп-кадр, нам показали под углом". Зато с уверенностью здесь утверждает авторитетный эксперт сайта Мирослав Ступар.

72-я минута. 2:2. "Гол из километрового "вне игры". Отмечу, что в динамике очень сложно было увидеть, даже с повтора. Только стоп-кадр показал".

При этом Ступар говорит еще о не назначенном пенальти в ворота "Днепра" за фол против Пердуты на 57-й минуте, сразу после удаления.

Таким образом, на выходе имеем: удаление и гол после офсайда – в пользу "Ворсклы", не поставленную "точку" и гол из офсайда – в пользу "Днепра". Попробуйте угадать, кто из двух команд пострадал больше из-за некачественного судейства? Кто-то даже скажет, наверное, что расход – минус на минус дает плюс, и на результате это не сказалось. Но катастрофа, однако…

Везение. Больше всех подфартило "Александрии", которую на исходе игры спасла от гола, сохранив победный счет и два очка, перекладина.

В Луцке на 68-й минуте конкретно пронесло "Верес" - когда сначала Ситчинава, а затем и Нуриев буквально в сантиметрах разминулись с мячом после подачи Кариоки. Так Фортуна спасла хозяйское очко.

Минутой ранее в Полтаве автогол Сватка вывел вперед "Ворсклу". Без помощи соперника взятие ворот тут хозяевам поля не светило, а ведь оно случилось между двумя голами гостей, парадоксально расправивших крылья в меньшинстве.

Во Львове бабушка Удача сказала надвое. На 10-й минуте, через минуту после первого гола, Кулаков мог забивать и второй, но за "Львов" вступилась стойка ворот. А ведь отыграть два мяча вполне могло стать непосильной задачей. А вскоре после перерыва повезло уже "Мариуполю", при 1:1 – когда на пути удара Эрнеста оказался его одноклубник Шина.

Личности. Напомню, что здесь речь идет не о героях или самых полезных, а о тех, кто доставил больше всего удовольствия зрителю, чаще участвуя в самых острых эпизодах игры.

По этому критерию для меня лучшим стал черниговец Калитвинцев. Вторым назову Соломона из "Шахтера", а третьим – Эрнеста из "Львова". Не могу не упомянуть также днепрянина Довбика и Завийского из "Десны".

Наибольшее количество важных сэйвов совершил кипер команды из Одессы Кучерук, за ним – Паст из "Днепра". Но оба при этом также ошибались и пропускали. Поэтому александриец Билык их здесь опередит.

Симпатии. Я всегда за тех, кто созидает. Поэтому как бы вне конкуренции должен быть "Шахтер". Но ему с таким подбором игроков и сам Бог велел. "Десна", кстати, по количеству опасных моментов команде де Дзерби не уступила, но 9 из 10 создала, играя в большинстве. Аналогичный случай был в Полтаве, где "Ворскла" после удаления имела 5 из общих 8.

Еще понравился "Львов". Неплохо проявили себя в атаке "Мариуполь" и "Александрия".

Наиболее убого смотрелась команда Климова. Один голевой момент на 88-й минуте, за счет индивидуального прохода игрока, вышедшего на замену. Весьма уныло выглядел "Верес", вымучивший ничью в борьбе почти без ворот и задавший тон такой игре. "Ингулец" строго судить пока не будем: он был обречен, хоть и отвалтузили его знатно. А запомнится забитый гол…

Таблица. Ее пока фактически еще нет. Но стоит отметить отдельно по три очка, добытые "Металлистом 1925" и особенно "Александрией".

Соответственно, главным неудачником тура стала "Заря". И, пожалуй, я бы отнес сюда и "Колос". Это тем более грустно с оглядкой на то, что оба клуба представят Украину в Европе. "Ворскла" там уже стартовала, и о ней планирую поговорить подробнее – по итогам двухраундовой дуэли.

Анонсы. По впечатлениям от первого тура, во втором меня больше других привлекает вывеска "Мариуполь" - "Десна". Любопытно будет, что получится у "Колоса" с "Металлистом". А также – как будут выглядеть на фоне друг друга "Ингулец" и "Заря".

В остальных парах мне видятся очевидные фавориты. Разве что "Ворскла" подустанет после отбора Лиги конференций, и энергичный "Рух" этим воспользуется.

В целом же, несмотря на весь вышеупомянутый сумбур, дебютному туру поставим зачет. Смотрелось более-менее живенько, за исключением паршивой овцы, приблудившейся к нашему стаду в Луцке. Я не о конкретных командах сейчас говорю – об уровне показанной участниками матча игры. Что вы говорите, а как же Одесса? В этом месте я всегда плачу…

Как минимум, две-три команды в туре не соответствовали уровню УПЛ. Чего бы хотелось впредь – что бы мы об этом как можно реже вспоминали.