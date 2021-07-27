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Форвард Металлиста 1925 пропустит более двух месяцев

Премьер-лига
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Виталий Пономарь выбыл надолго

Форвард Металлиста 1925 пропустит более двух месяцев

metalist1925.com

Новина українською

Глава медслужбы "Металлиста 1925" Юрий Кривенко прояснил детали повреждения нападающего Виталия Пономаря, полученного в матче 1 тура УПЛ против "Руха "(2:1).

"Растяжение ахиллового сухожилия, переходящее в икроножную мышцу. Решается вопрос, сделаем контрольное МРТ и через семь дней будет ясно – операция или консервативное лечение.

Это серьезная травма – от двух месяцев и больше.

Психологическое состояние Виталия – не очень, но что сделаешь – это футбол. Утром звонил и говорил, что все нормально, боли нет. В гипсе находится, учится ходить на костылях", - сказал Кривенко.

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В статье: Виталий Пономарь Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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