Форвард Металлиста 1925 пропустит более двух месяцев

Глава медслужбы " Металлиста 1925 " Юрий Кривенко прояснил детали повреждения нападающего Виталия Пономаря, полученного в матче 1 тура УПЛ против "Руха "(2:1).

"Растяжение ахиллового сухожилия, переходящее в икроножную мышцу. Решается вопрос, сделаем контрольное МРТ и через семь дней будет ясно – операция или консервативное лечение.

Это серьезная травма – от двух месяцев и больше.

Психологическое состояние Виталия – не очень, но что сделаешь – это футбол. Утром звонил и говорил, что все нормально, боли нет. В гипсе находится, учится ходить на костылях", - сказал Кривенко.