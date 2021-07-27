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Форвард Металлиста 1925 пропустит более двух месяцев
Виталий Пономарь выбыл надолго
metalist1925.com
Глава медслужбы "
"Растяжение ахиллового сухожилия, переходящее в икроножную мышцу. Решается вопрос, сделаем контрольное МРТ и через семь дней будет ясно – операция или консервативное лечение.
Это серьезная травма – от двух месяцев и больше.
Психологическое состояние Виталия – не очень, но что сделаешь – это футбол. Утром звонил и говорил, что все нормально, боли нет. В гипсе находится, учится ходить на костылях", - сказал Кривенко.
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