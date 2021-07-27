Савин: Металлист 1925 посвящает первую победу в УПЛ своим болельщикам

31-летний полузащитник Металлиста 192 5 Антон Савин дождался своего шанса, дебютировав в соревнованиях ПФЛ. Вместе с ФК Полтава он завоевал это право в свое время, но тогда клуб был ликвидирован и ожидаемого дебюта не произошло. В домашнем матче против Руха полузащитник запомнился результативным действием, именно после его удара и неудачного сейва Бандуры уже на восьмой минуте Батюшин открыл счет в матче.

"Сразу после матча переполняли положительные эмоции, ведь выиграли дебютный матч в непростом матче, отдали немало сил. - сказал Савин ua-football.com. - Однако, уже забыли о той игре и готовимся к следующему матчу. Конечно, перед матчем волновались, ведь это был все таки первый матч в элите. Но со стартовым свистком волнения исчезло".

Конечно, быстрый мяч существенно повлиял на игру. "Нас тренеры всегда просят с первых минут действовать агрессивно, пытаться забрать инициативу. Хорошо, что забили в дебюте игры. Это нам придало больше психологической уверенности и в дальнейшем было несколько проще играть. Так, во втором тайме несколько подсели, больше действовали от защиты, ведь хотели сохранить положительный результат. Но при этом пришлось отдать вдвое больше сил, ведь пришлось больше действовать без мяча. Обидно, что пропустили, но в итоге все же победили".

Конечно, в этом матче не обошлось и без ложки дегтя, уже на 13 минуте матча повреждение получил нападающий Виталий Пономарь. Предварительно, у него растяжение ахилла, но окончательный вердикт врачей будет через несколько дней. "Потеря Виталия для нас очень досадная, ведь он важный игрок для нашей команды, хороший нападающий и находится в прекрасной форме. После игры мы связались с партнером, поддержали его и пожелали скорейшего выздоровления. Команда в нем нуждается".

Поддержать команду в этом матче собралось более шесть тысяч болельщиков. По мнению футболиста, это не самый большой показатель. "Думаю, что это немного болельщиков, все же играли дома дебютный матч УПЛ, к которому шли несколько лет. На этом пути на очень хорошо поддерживали фанаты и мы за это им благодарны. Но убежден, что от матча к матчу трибуны будут заполняться еще больше. Мы играли для наших болельщиков, поэтому посвящаем им эту победу".

"Относительно следующего матча, то Колос - очередной непростой для нас соперник. Так, знаком с игроками этой команды. Вот общался с Евгением Задоей, он сказал, что ждут нас на собственном стадионе. Для нас это будет хороший экзамен".

Матч Колос - Металлист 1925 состоится 30 июля, в пятницу на стадионе в Коваливке. Начало матча в 21:00.