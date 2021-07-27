Александр Назаренко: Для победы над Ворсклой не хватило равных составов

Хавбек "Днепра-1" Александр Назаренко прокомментировал ничью с "Ворсклой" (2:2) в матче 1-го тура УПЛ .

- Матч получился эмоциональным. Как в такой входить?

- Если честно, входить в такой матч трудно. Команды задали очень высокий темп, еще и удаление. Было трудно входить.

- Был эмоциональный эпизод, когда растягивали по полкоманды, в том числе и вас. Таким был накал страстей?

- Да, это эмоции, и плохо, что я их не сдержал. Хорошо, что судья не показал мне красную карточку. Но я пошел за своего футболиста, как и требует тренер. Но это все эмоции.

- Сегодня вы играли по уже знакомой, но свежей схеме. Как играется в ней?

- Эта схема не является уже для нас новой. Мы сборы прошли именно под ней. Были проблемы с выходом из обороны, но ничего страшного, это только первый тур.

- Чего не хватило для победы?

- Равных составов.