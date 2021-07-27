  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черняк: Цель Ворсклы – занять 2-е или 3-е место
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черняк: Цель Ворсклы – занять 2-е или 3-е место

Премьер-лига
(1 голосов)

Амбициозные планы полтавчан

Черняк: Цель Ворсклы – занять 2-е или 3-е место

vorskla.com.ua

Новина українською

Президент "Ворсклы" Роман Черняк рассказал о задачах команды в нынешнем сезоне.

– Ранее Константин Жеваго озвучивал цель: 2-е или 3-е место.

– Да, есть такая цель. Она поставлена, и на сегодня мы работаем над ее достижением, – сказал Черняк.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ворскла" заняла 5-е место в УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Роман Черняк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...