Черняк: Цель Ворсклы – занять 2-е или 3-е место

Президент " Ворсклы " Роман Черняк рассказал о задачах команды в нынешнем сезоне.

– Ранее Константин Жеваго озвучивал цель: 2-е или 3-е место.

– Да, есть такая цель. Она поставлена, и на сегодня мы работаем над ее достижением, – сказал Черняк.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ворскла" заняла 5-е место в УПЛ.