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Черняк: Цель Ворсклы – занять 2-е или 3-е место
Амбициозные планы полтавчан
vorskla.com.ua
Президент "
– Ранее Константин Жеваго озвучивал цель: 2-е или 3-е место.
– Да, есть такая цель. Она поставлена, и на сегодня мы работаем над ее достижением, – сказал Черняк.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ворскла" заняла 5-е место в УПЛ.
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Источник:Футбольний формат
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