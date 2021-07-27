СМИ: Альянс действительно может сняться с Первой лиги. Игроки раздумывают над поиском новых команд

Руководство " Альянса " действительно рассматривает вариант снятия команды с текущего розыгрыша Первой лиги после матча первого тура против "Металлиста" (0:2), сообщает Sport Arena.

При этом футболисты команды уже раздумывают над поиском новых клубов.

Напомним, во вчерашнем матче главный арбитр встречи Александр Омельченко удалил двух игроков "Альянса", а также назначил пенальти в ворота команды из Сумской области.