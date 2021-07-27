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СМИ: Альянс действительно может сняться с Первой лиги. Игроки раздумывают над поиском новых команд
Скандал набирает оборотов
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Руководство "
При этом футболисты команды уже раздумывают над поиском новых клубов.
Напомним, во вчерашнем матче главный арбитр встречи Александр Омельченко удалил двух игроков "Альянса", а также назначил пенальти в ворота команды из Сумской области.
После игры президент "Альянса" Сергей Демченко дал комментарий, в котором заявил о возможном
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