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Премьер-лига

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СМИ: Альянс действительно может сняться с Первой лиги. Игроки раздумывают над поиском новых команд

Премьер-лига
(1 голосов)

Скандал набирает оборотов

СМИ: Альянс действительно может сняться с Первой лиги. Игроки раздумывают над поиском новых команд

instagram.com/fcallianceld

Новина українською

Руководство "Альянса" действительно рассматривает вариант снятия команды с текущего розыгрыша Первой лиги после матча первого тура против "Металлиста" (0:2), сообщает Sport Arena.

При этом футболисты команды уже раздумывают над поиском новых клубов.

Напомним, во вчерашнем матче главный арбитр встречи Александр Омельченко удалил двух игроков "Альянса", а также назначил пенальти в ворота команды из Сумской области.

После игры президент "Альянса" Сергей Демченко дал комментарий, в котором заявил о возможном снятии команды с турнира.

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В статье: Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (13)
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Caballero (Fale town Fale state)
27.07.2021 в 18:57
За дострокове зняття з чемпіонату треба запроваджувати штраф в розмірі утримання клубу за 10 років. Якщо урка районного масштабу не має грошей на утримання клубу, то нехай платить такі відступні, щоб йому ригалося кілька років потому.
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0
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
27.07.2021 в 18:42
объявить металлист чемпионом первой лиги..освободить их от матчей....на х....им играть, когда уже чемпионы?...пусть торжественно отметят очередной успех с приглашением таких же великих звезд .и спокойно дальше играть чемпионат.
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+1
-3
vladislav (Харьков)
27.07.2021 в 18:36
Демченко натуральный истеричка. Ему нервы лечить надо или феназепам принимать перед игрой.
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+1
-2
Nestor Mahno (Луцьк)
27.07.2021 в 18:35
Металіст виграв по ділу, вони награли на перемогу. Те що Альянс виявився фізично неготовий до матчу внаслідок чого гравці багато фолили та отримували картки це їхні проблеми. Непотрібно всіх собак вішати на суддів.
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+2
-2
vwv (Харьков)
27.07.2021 в 18:24
пускай снимаются.
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+2
-2
grassion (Харьков)
27.07.2021 в 18:12
Х.ля думать- все игроки в Металлист
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+2
-2
magnum power (БОМЖ)
27.07.2021 в 18:11
а я думал, что моя жена истеричка))
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+5
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.07.2021 в 18:05
Ярославский тащит Металлист любой ценой
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+4
-7
Orest_ua (Kyiv)
27.07.2021 в 18:00
Ярославский - гнида
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+5
-7
S.T. (Кировоград)
27.07.2021 в 18:18
прежде чем высер писать, посмотрел бы обзор судейства, все по делу было, вот владелец Альянса истеричка, да, что это за шантаж, теперь красную карточку не давать, потому что он клуб расформирует, ну пусть тогда идет лесом с таким подходом
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+5
-2
Orest_ua (Kyiv)
27.07.2021 в 18:30
А он в принципе гнида
+3
-2
ukatan (Харьковская обл.)
27.07.2021 в 18:00
Скатертью дорога!
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+8
-3
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2021 в 18:02
Металістом більше - металістом менше....
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+3
-5


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