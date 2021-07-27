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Дегтярев: Думаю, Десна будет бороться за топ-5. А как по-другому?

Премьер-лига
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(1 голосов)
Дегтярев: Думаю, Десна будет бороться за топ-5. А как по-другому?

Фото: ФК Десна

Новина українською

Форвард "Десны" Максим Дегтярев прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:0) и рассказал о планах команды на сезон.

– Выиграли 3:0, не пропустили. Линия защиты сделала свое дело. Считаю, все на 100% выложились.

- Чего ждать от "Десны" в сезоне?

– Думаю, за топ-5 будем бороться. А как по-другому? Думаю, каждый футболист должен перед собой такую цель ставить. Думаю, и клуб этого хочет. Дай бог, у нас все получится.

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В статье: Десна (Чернигов) Максим Дегтярев
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Комментарии (2)
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mangoll (Чернигов)
27.07.2021 в 20:14
Максимка, так прояви себя в вышке уже наконец то!
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kotigorok (Чернігів)
27.07.2021 в 19:45
А по-другому П1П2, і коеф. десь під 15.
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