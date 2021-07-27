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Дегтярев: Думаю, Десна будет бороться за топ-5. А как по-другому?
Фото: ФК Десна
Форвард "
– Выиграли 3:0, не пропустили. Линия защиты сделала свое дело. Считаю, все на 100% выложились.
- Чего ждать от "Десны" в сезоне?
– Думаю, за топ-5 будем бороться. А как по-другому? Думаю, каждый футболист должен перед собой такую цель ставить. Думаю, и клуб этого хочет. Дай бог, у нас все получится.
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Источник:Футбольний формат
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Комментарии (2)
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mangoll (Чернигов)
27.07.2021 в 20:14
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kotigorok (Чернігів)
27.07.2021 в 19:45
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