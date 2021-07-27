Дегтярев: Думаю, Десна будет бороться за топ-5. А как по-другому?

Форвард " Десны " Максим Дегтярев прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:0) и рассказал о планах команды на сезон.

– Выиграли 3:0, не пропустили. Линия защиты сделала свое дело. Считаю, все на 100% выложились.

- Чего ждать от "Десны" в сезоне?

– Думаю, за топ-5 будем бороться. А как по-другому? Думаю, каждый футболист должен перед собой такую цель ставить. Думаю, и клуб этого хочет. Дай бог, у нас все получится.