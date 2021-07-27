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Завийский: Слоган "Слава Украине! Героям Слава!" на форме добавляет ответственности. Так и должно быть
desna.football
Новичок "
- В целом, оцените дебют за "Десну" и впечатления от забитого гола в первом же матче за новую команду ...
- Считаю, что дебют вполне удался. Возможно, красная карточка повлияла на игру, но мы с первых минут взяли мяч под свой контроль. Да, у соперника были несколько быстрых контратак в первом тайме, но мы успокоили игру и довели ее до логического завершения. Считаю результат закономерным.
- В первом туре нового сезона, впервые в истории Украины, все команды УПЛ играют с лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!" на груди. Добавляет ли это вам какой-то ответственности?
- Честно говоря, да, очень добавляет. Считаю, что так и должно быть.
- Для Вас впервые игра в Чернигове была домашней. Какие впечатления от стадиона, какие впечатления от болельщиков?
- Честно говоря, не ожидал, что придет столько людей, ведь была большая пауза, связанная с коронавирусом, на футбол ходило мало людей. Такая поддержка (на встрече присутствовали 3087 болельщиков, - прим.)... Забивая гол, эмоции просто переполняют!
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