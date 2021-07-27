  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Завийский: Слоган "Слава Украине! Героям Слава!" на форме добавляет ответственности. Так и должно быть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Завийский: Слоган "Слава Украине! Героям Слава!" на форме добавляет ответственности. Так и должно быть

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)
Завийский: Слоган "Слава Украине! Героям Слава!" на форме добавляет ответственности. Так и должно быть

desna.football

Новина українською

Новичок "Десны" Тарас Завийский, который в первом же матче за команду отметился забитым голом в ворота "Черноморца" (3:0), поделился первыми впечатлениями от нового сезона.

- В целом, оцените дебют за "Десну" и впечатления от забитого гола в первом же матче за новую команду ...

- Считаю, что дебют вполне удался. Возможно, красная карточка повлияла на игру, но мы с первых минут взяли мяч под свой контроль. Да, у соперника были несколько быстрых контратак в первом тайме, но мы успокоили игру и довели ее до логического завершения. Считаю результат закономерным.

- В первом туре нового сезона, впервые в истории Украины, все команды УПЛ играют с лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!" на груди. Добавляет ли это вам какой-то ответственности?

- Честно говоря, да, очень добавляет. Считаю, что так и должно быть.

- Для Вас впервые игра в Чернигове была домашней. Какие впечатления от стадиона, какие впечатления от болельщиков?

- Честно говоря, не ожидал, что придет столько людей, ведь была большая пауза, связанная с коронавирусом, на футбол ходило мало людей. Такая поддержка (на встрече присутствовали 3087 болельщиков, - прим.)... Забивая гол, эмоции просто переполняют!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Тарас Завийский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Десна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...