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Минай подписал сразу шестерых защитников

Премьер-лига
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Закарпатский клуб продолжает усиливаться

Минай подписал сразу шестерых защитников

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" объявил о подписании сразу шестерых футболистов, причем все они защитники.

Игроками команды стали Игорь Гончар, Виктор Лиховидько, Богдан Векляк, Олег Горин, Олег Синегуб и Андрей Семенко.

28-летний Игорь Гончар прошлый сезон провел в армянском "Алашкерте", ранее выступал за молодежную сборную Украины.

29-летний Виктор Лиховодько в прошлом сезоне забил 6 голов в 25 матчах за "Черноморец". Также выступал за "Арсенал", "Верес" и "Горняк-Спорт".

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21-летний Богдан Векляк в прошлом сезоне выступал за "Олимпик" Донецк. Его ровесник Олег Горин, был в структуре "Карпат", "Львова" и "Вереса". Также выступал за польскую "Ягеллонию" и юношескую сборную Украины.

32-летний Олег Синегуб провел 4 сезона в "Ингульце". Также играл за черкасский "Днепр", "Арсенал" Белая Церковь, "Еднисть" и "Черкащину".

28-летний Андрей Семенко последние полтора года также провел в "Ингульце". Кроме этого, играл за "Колос" и "Оболонь".

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В статье: Олег Синегуб Игорь Гончар Виктор Лиховидько ФК Минай Андрей Семенко Олег Горин Богдан Векляк
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Источник:
ФК Минай

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