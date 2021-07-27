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Минай подписал сразу шестерых защитников
Закарпатский клуб продолжает усиливаться
fcminaj.com
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Игроками команды стали Игорь Гончар, Виктор Лиховидько, Богдан Векляк, Олег Горин, Олег Синегуб и Андрей Семенко.
28-летний Игорь Гончар прошлый сезон провел в армянском "Алашкерте", ранее выступал за молодежную сборную Украины.
29-летний Виктор Лиховодько в прошлом сезоне забил 6 голов в 25 матчах за "Черноморец". Также выступал за "Арсенал", "Верес" и "Горняк-Спорт".
21-летний Богдан Векляк в прошлом сезоне выступал за "Олимпик" Донецк. Его ровесник Олег Горин, был в структуре "Карпат", "Львова" и "Вереса". Также выступал за польскую "Ягеллонию" и юношескую сборную Украины.
32-летний Олег Синегуб провел 4 сезона в "Ингульце". Также играл за черкасский "Днепр", "Арсенал" Белая Церковь, "Еднисть" и "Черкащину".
28-летний Андрей Семенко последние полтора года также провел в "Ингульце". Кроме этого, играл за "Колос" и "Оболонь".
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