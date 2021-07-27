Шахтер провел официальную фотосессию перед новым сезоном - ФОТО

27 июля " Шахтер " провел традиционную фотосессию перед стартом нового сезона.

Полевые игроки фотографировались в основном, оранжевом комплекте новой формы от Puma, вратари – в черном.

Главный тренер команды Роберто Де Дзерби надел официальный деловой костюм, тогда как представители тренерского штаба были в фирменных клубных поло и шортах.

Напомним, что перед стартом сезона команду возглавил новый наставник - итальянец Роберто Де Дзерби. Летом клуб также подписал новичков Марлона, Педриньо и Траоре.