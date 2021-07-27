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Шахтер провел официальную фотосессию перед новым сезоном - ФОТО

Премьер-лига
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Новый тренер, новая форма и три новых игрока

Шахтер провел официальную фотосессию перед новым сезоном - ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

27 июля "Шахтер" провел традиционную фотосессию перед стартом нового сезона.

Полевые игроки фотографировались в основном, оранжевом комплекте новой формы от Puma, вратари – в черном.

Главный тренер команды Роберто Де Дзерби надел официальный деловой костюм, тогда как представители тренерского штаба были в фирменных клубных поло и шортах.

Напомним, что перед стартом сезона команду возглавил новый наставник - итальянец Роберто Де Дзерби. Летом клуб также подписал новичков Марлона, Педриньо и Траоре.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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