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Шахтер провел официальную фотосессию перед новым сезоном - ФОТО
Новый тренер, новая форма и три новых игрока
shakhtar.com
27 июля "
Полевые игроки фотографировались в основном, оранжевом комплекте новой формы от Puma, вратари – в черном.
Главный тренер команды Роберто Де Дзерби надел официальный деловой костюм, тогда как представители тренерского штаба были в фирменных клубных поло и шортах.
Напомним, что перед стартом сезона команду возглавил новый наставник - итальянец Роберто Де Дзерби. Летом клуб также подписал новичков Марлона, Педриньо и Траоре.
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